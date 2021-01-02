耶倫離開美聯儲後　兩年演講費累賺半億　來港半日收兩球

前美國聯儲局主席、即將上任的美國財長耶倫（Janet Yellen），最近披露財務資料，顯示她2018年離任美聯儲主席後，兩年間從50多場演講中，賺取700萬美元，折合相當於5,425億港元。

耶倫於2014至2018年出任美聯儲主席，離任後在2019年及2020年期間，其收入主要來自演講費。根據美國政府操守委員會披露的資料，過去兩年耶倫參與過64次演講，當中與多家知名投行合作，包括瑞銀、瑞信、花旗、高盛等，其中她在花旗「上水」次數最多，高達9次，合共收取近100萬美元。

去年1月耶倫獲香港貿發局邀請出席亞洲金融論壇（AAF）作為演講嘉賓，演講費近210萬港元。

來港出席AAF 半日演講費兩球

除了美國投行之外，耶倫去年更現身香港。去年1月，她獲香港貿發局邀請出席亞洲金融論壇（AAF）作為演講嘉賓，演講費高達27萬美元，折合相當於近210萬港元。

至於另一份財務文件，則披露她持有的上市證券組合。文件顯示，耶倫目前持有美國四大電信公司之一的AT&T（美﹕T）、美國藥廠輝瑞（美﹕PFE）、國際能源公司康菲（美﹕COP）等公司的股票。

據報耶倫與其丈夫持有的股票、債券基金等資產價值，合共高達800萬至1,960萬美元，相當於6,200萬至1.5億港元。