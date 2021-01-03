比特幣升穿3.4萬美元　兩因素成催化劑　分析：情人節升至5萬美元

加密貨幣比特幣（Bitcoin）於去年12月首次突破20,000美元後，升勢持續，據CryptoCompare數據顯示，比特幣最新突破34,000美元關，再創新高；截至今日（3日）下午3時15分，比特幣已升至34,111美元水平。

兩大因素 成比特幣升市催化劑

據《CNN》報道，比特幣之所以得到投資者青睞，主要因為新冠疫情下，美聯儲「放水」令美元受壓貶值，比特幣被炒作另類避險資產。隨著利率將維持接近零水平至少到2023年，比特幣或會繼續受支持。

美元受壓，比特幣成另類避險資產。（資料圖片）

一、央行「印銀紙」 比特幣成另類避險資產

《彭博資訊》（Bloomberg Intelligence）大宗商品策略師Mike McGlone亦指出，交易比特幣的除了投機者和科技愛好者外，亦已擴至環球投資基金，在環球央行不斷「印鈔」下，比特幣支持者認為它可作為儲存財富價值的工具。

比特幣的上限流通量約為2100萬BTC，因此增加了它的稀有性。貝萊德（BlackRock）固定收益部門首席信息官Rick Rieder認為，比特幣作為一種價值儲存手段、有可能取代黃金，因其功能要比金條多得多。

二、PayPal加入戰場

另外，PayPal早前亦宣佈讓用戶直接用帳戶購買並持有比特幣，亦成為升市的催化劑之一。加密貨幣投資公司Pantera Capital早前稱，大多數新「掘的比特幣，有近七成是經PayPal購入。

有分析相信，比特幣將進一步升至5萬美元。（資料圖片）

分析：情人節升至5萬美元

過去一年比特幣升幅逾3倍，新一年究竟是繼續破頂，還是由高位回落？《CNN》引述加密貨幣公司NEM的交易主管Nicholas Pelecanos表示，任何資產迅速上漲時都會令人變得謹慎，他敦促投資者不要陷入狂熱之中。

不過他估計，比特幣至情人節將升至5萬美元水平，更形容是「剛開始成為巨大牛市。」（just at the beginning of what will be an immense bull market）

拜登上場 或為市場帶來衝撃

雖然市場一直吹捧，惟美國資產管理公司Coinshares首席戰略官Meltem Demirors提醒，美國民主黨立場是傾向加強監管加密貨幣，因此當候任總統拜登正式上場後，若加強監管加密貨幣，可能為市場帶來衝撃。