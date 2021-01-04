恒指午後升幅收窄　美團倒跌　友邦創新高｜持續更新

美國股市於去年最後一個交易日高收，並且連續兩年上揚。不過今早亞太區股市表現平平，相信港股在今年首個交易日，表現或受影響。

【13:41】恒指午後升幅收窄

恒指午後升幅收窄，最新報27343點，升112點，國指最新報報10680點，跌57點，恒指科指最新報8476點，升50點。

小米（1810）最新報35元，升5.4%，騰訊（0700）升2.4%，最新報577.5元，美團（3690）最新報288.6元，跌2%。

友邦（1299）曾高見98元，升2.5%，最新報97.35元。

【12:15】港股半日揚逾200點

港股半日上揚逾200點，報27434點，升203點，國指半日報10719點，跌18點，恒生科指報8534點，升108點，成交額為1,002億元。

科技股續上揚，騰訊（0700）升2.8%，中午收市報580元，小米（1810）曾觸及35元，中午收市報34.85元，升5%，美團（3690）曾重上300元，報298.8元，阿里（9988）逆市跌2.3%，報227.2元。

不過中資電訊股向下，中移動（0941）跌4%，中午收市報42.45元，中電信（0728）跌4.2%，報2.06元，聯通（0762）跌3.6%，中午收市報4.29元。

港交所（0388）今早曾高見439元，再創新高，報435.4元，升2.4%。

內需消費股方面，農夫山泉（9633）升6.6%，中午收市報58.55元，海底撈（6862）升1.8%，報60.8元，安踏（2020）創新高，報124.4元，升1.2%。

Bitcoin屢創新高，一眾概念股上揚，BC科技（0863）升7%，報19.24元，火幣科技（1611）升61.6%，報10元，雄岸科技（1647）升22.7%，報0.27元。

【11:03】港視股價曾飆7.7%

恒指最新報27330點，升98點或0.36%。國企指數新報10670點，下跌67點或0.63%；科技指數新報8462點，升36點或0.43%。最新成交金額768億元。

三大中資電訊股ADR遭紐約交易所將除牌，三者股價持續受壓，中移動（0941）曾低見42.2元，最新報42.4元，跌4.1%。中國聯通（0762）最新報4.3元，跌3.4%；中國電信（0728）曾低見2.03元，最新報2.06元或跌4.2%。

阿里（9988）持續偏軟，新報225.2元或跌3.2。美團（3690）創30天新高，高見299.8元，最新報297.2元或升0.88%。騰訊（0700）回升2.7%，最新報579元；小米（1810）再次破頂，曾高見34.55元，續創新高，最新報34.45元或升3.8%。

港視（1137）昨公佈上月訂單總額按年增1.1倍，今早股價曾飆7.7%，最新報12.26元，仍升7.4%。

【10:19】三桶油逆市向下 中海油跌近4%

石油及石化股今早表現疲弱，中石油（0857）跌2.5%，最新報2.34元，中海油（0883）跌3.9%，最新報6.9元，中石化（0386）最新報3.45元，跌0.6%。

【10:15】恒指升幅擴大

恒指升幅擴大，最新報27373點，升142點，國指最新報10704點，跌34點，恒生科指最新報8517點，升91點。

騰訊（0700）升2.4%，最新報577.5元，美團（3690）升1.5%，最新報299元。

濠賭股方面，銀娛（0027）升1.7%，最新報61.3元。

港交所（0388）再創新高，最新報437.6元，升3%。

【09:53】三大中資電訊股跌逾3%

三大中資電訊股ADR遭將於本月11日起，從紐約交易所除牌，今早三者股價皆受壓，中移動（0941）曾低見42.2元，最新報42.55元，跌3.7%。

中電信（0728）跌3.7%，最新報2.07元，聯通（0762）最新報4.3元，跌3.4%。

【09:47】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市方面，澳洲ASX 200最新報6659點，升72點，台灣加權指數最新報14739點，升7點，韓國KOSPI指數最新報2899點，升26點，日股則跌221點，報27225點。

【09:43】小米破頂騰訊倒升

小米（1810）延續去年強勢，今早股價再創新高，突破34元，曾高見34.3元，最新報34.15元，升2.9%。

其他科技股方面，騰訊（0700）倒升，最新報567元，升0.5%，美團（3690）升0.4%，最新報295.8元。不過阿里（9988）則向下，報224.6元，跌3.4%。

手機設備股方面，瑞聲（2018）升1.7%，最新報44.15元，舜宇（2382）升5.8%，最新報179.6元。

恒指最新報27263點，升32點。

【09:29】內地股市高開

內地股市高開，上證最新報3474點，高開1點，深成最新報14516點，高開45點，滬深300最新報5212點，高開1點，創業板最新報2977點，高開11點。

【09:20】恒指低開144點

恒指低開144點，報27087點，國指低開76點，報10661點，恒生科指最新報8376點，跌49點。

騰訊（0700）最新報558元，低開1.1%，小米（1810）則高開1.2％，最新報33.6元。

滙豐（0005）低開1.1%，最新報40.3元。