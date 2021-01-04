2020年香港IPO集資全球居二　羅兵咸永道：今年有望重奪第一寶座

羅兵咸永道會計師事務所（PwC）發佈新股市場2020年回顧及2021年展望，指出香港在全球IPO市場總集資額排名第二，連續超過10年全球排名在三甲之內。該行預料香港在2021年有機會重奪IPO總集資額全球第一。

數據顯示，2020年首次上市公司總集資額為3,977億元，按年增25%。在新經濟企業及中概股回歸上市活躍的帶動下，主板表現強勁，共錄得集資額3,971億元。去年在港上市的生物科技公司數目比2019年提升，預計此趨勢將於2021年持續。至於零售，消費品和服務的數量仍佔2020年新上市公司的主導地位，佔主板42％。

2020年香港共有154隻新股上市，當中有12間來港上市公司集資超過100億元，創20年新高。京東集團（9618）以籌得346億港元成為2020年首次集資金額最高的新上市公司，其次是旗下的京東健康（6618）以籌得310億港元位居第二。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，目前為止，已有100家公司遞交IPO申請，更預期2021年有170家企業在港上市，全年集資總額將最高達4,600億港元，有望打破2010年全年集資4,495億元的紀錄。（PwC提供）

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，目前為止，已有100家公司遞交IPO申請，更預期2021年有170家企業在港上市，全年集資總額將最高達4,600億元，有望打破2010年全年集資4,495億元的紀錄。預計新經濟體和中概股回歸將繼續成為2021年香港交易所上市活動的主要推動力。

至於內地市場方面，黃煒邦指出，自科創板在2018年底成功推出之後，它于 2020 年成功為145家高科技創新企業融資2,226億人民幣。儘管受到新冠疫情影響，A股市場在總集資額和上市公司數目方面均創下了歷史新高。

A股2020年共有395家IPO於四個主要板塊上市，集資總額達4,719億人民幣，按年分別上升 97%及 86%。羅兵咸永道預計，2021 年內地 IPO 市場將平穩適度發展，全年會有最多490宗IPO，集資金額將高達4,800 億人民幣。