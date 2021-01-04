花旗：疫後經濟重啟傳統周期股或反彈　恒指今年或見30000點

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，去年環球經濟曾因疫情而停擺，可預期今年的增長會有很明顯反彈，倘疫苗能成功，料今年年中、第四季，成熟市場實體經濟可能會見到有更明顯的提振。

他指出短期內美國聯儲局、歐洲央行等，不會見到有很大壓力要更改低息、買債等寬鬆的措施。未來至少一年，此等非常低息環境會維持較長時間，市場流動性資金繼續氾濫。然而，實體經濟復蘇速度並非一步到位。受惠經濟重啟，市場對經濟前景回復樂觀，相信經濟會復蘇，通脹有機會升溫下，美國十年國債孳息率有機會升至1.25厘。

去年於環球經濟冰河時期之際，新經濟行業、居家概念股卻受惠疫情。黃指，隨着這些板塊估值愈來愈貴，而市場有大量流動性資金，長線孳息有機會走高，會令今年新經濟股受壓，市場會開始找較平的股份。經濟有機會重啟下，傳統周期股或有機會反彈。今年投資美股方面，居家概念股表現可能出現增幅放緩，另看好中小型股，可能會趕上大型股表現。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧說，經濟復蘇、疫苗成效是關鍵，可決定經濟重啟速度有多快及幅度有多全面（資料圖片）

金價可上試2100美元

內地及香港股市展望方面，他說，經濟復蘇、疫苗成效是關鍵，可決定經濟重啟速度有多快及幅度有多全面；內地「十四五」規劃下，中產以下的私人消費動力能否釋放出來；中美關係方面，若拜登能就任美國總統，料會明確，更易產生好的預期等。內需消費概念、新能源相關行業、內地保險等都是今年中港股市表現的關鍵。恒指12個月目標價為30054點，滬深300指數目標為5525點。

商品方面，花旗認為，布蘭特期油、紐約期油，今年平均價或分別升至54美元及51美元。金價因美國低息、美元指數下跌等結構性利好因素仍存在，未來6至9個月金價或邁向每盎司2,100美元，明年則放緩回調。

黃栢寧認為，今年策略包括：短線捕捉復蘇機會，例如環球中小型股份及周期性股份；長遠繼續追逐亞洲崛起、人口老化、數碼發展等大趨勢，今年要特別留意新能源。此外留意環境、社會與管治（ESG）、氣候變化等「主題投資」潛在力量；透過美國高息債及新興市場債券、收息股等，平衡回報提升收益率；為美元進一步弱勢、人民幣走強及低息環境持續作部署。

被問到美國紐約交易所將會把中移動（0941）、中電信（0728）、聯通（0762）的ADR除牌。他指相關消息去年已傳出，而去年年中，中概股回歸令港股受惠，現無法估算中概股今年回流的走勢，需視乎中美談判，而即使拜登上場，亦未可預見中美就有關話題會能盡快達共識。