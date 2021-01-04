摩根士丹利：2021年市場的七大新趨勢

踏入2021年，隨著疫苗面世及投入接種，摩根士丹利認為，新冠肺炎疫情過後，全球經濟將不會回到疫情前，但科技股依然有機會。

《華爾街見聞》報道，同時，大摩指出2021年市場將呈現七個新趨勢。

一、重新開放將帶來股市的進一步分化

新冠疫情之後，數字化趨勢加速。科技股在美股中的地位愈發穩固。在重新開放經濟活動之後，2020年股市中的贏家可能會進一步上漲，科技巨頭將努力在股市中佔據更大份額。

分析師們認為，在科技股方面，2021年的機會類似於過去兩年的機會。

疫情後的美國和全球經濟將不再和以前一樣。（一条授權使用）

二、疫情後的美國和全球經濟將不再和以前一樣

分析師們認為，目前，儘管美國經濟是V型復甦，但歷史吿訴我們，每次衰退都會帶來經濟疤痕。鑑於新冠疫情帶來的衰退規模龐大，這次也會和之前任何一次大規模衰退一樣。重要的是，我們如何令這些傷疤儘快癒合。

三、全球經濟大不如疫情前 但科技股依然有機會。

疫情帶給全球經濟的，除了創傷之外，也意外地促進了數字化的推廣，以及推動了技術革新和生產效率的提高。

四、新冠疫情促使生產力提高

新冠疫情的到來，促使新技術廣泛應用。摩根士丹利認為，由於數據和機器人時代的到來，人類的生產力將大幅提高。

2020年，市場出現了對AI、自動化和工業軟件投資的強勁需求，這些長期趨勢仍在繼續。這些技術幫助企業應對疫情衝擊，並帶來新的運作方式，提升企業的效率及維持利潤。

摩根士丹利認為，這些效率的提高僅僅是開始，因為跨行業的技術不斷傳播將在未來幾年內提高生產率。

五、新的商業模式將持續湧現

緊隨其後的是製造業，如阿里巴巴等電商已將中國的零售和物流數字化；其規模及數據能夠通過更好的庫存管理來預測需求並降低上游成本。在下游，社交網絡的覆蓋範圍意味着建立品牌、維護品牌的價值將變得非常容易，這將引發投資者對規模效益和品牌資產長期價值的質疑。

社交商務和社區購買也在以幫助轉移廣吿收入，降低最後一公里配送成本，開拓新市場的方式發展。鑑於中國在這些方面的快速發展，摩根士丹利認為全球投資者應密切關注，因為好的商業模式往往很快就會遍地開花。

六、ESG將引來更多企業投資者青睞

隨着企業在環境、社會與企業管理（ESG，Environmental, social and corporate governance）的投資越來越多，未來將會出現更多純環保、純綠色的項目。

摩根士丹利認為，隨着越來越多的美國公司進行綠色投資，市場可能會逐步接受企業更多地投資於ESG，並越來越認可這麼做的企業。

美國國務院宣布召回駐中南美洲3國大使。圖為美國白宮。（AP）

七、政策辯論不會因為選舉而結束

在美國新政府上任後，摩根士丹利預計，美國的政策制定者們將就政策進行大量討論。其中最重要的兩個議題是：推動綠色投資，以及加徵碳排放稅。

隨着人類越來越多地侵佔野生動物的活動空間，人畜共患疾病的傳播正在增加，美國的醫療保健系統和決策者為「下一次大流行病」做好了準備嗎？