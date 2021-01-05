恒指跌逾200點　小米港交所創新高　中國鐵塔跌4.5%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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港美股市2021年首個交易日有差異，美股三大指數隔晚跌逾1%，道指曾創即市新高，高見30674點，其後一度失守3萬點，最多跌725點，收市報30223點，跌382點。標指收市報3700點，跌55點。納指收市報12698點，跌189點。蘋果、微軟跌逾2%，惟Tesla收市升3%，再創新高。
【09:58】小米港交所創新高
小米（1810）、港交所（0388）齊創新高。小米升0.7%，報35.5元；港交所升1.6%，報448.8元。
5G及電訊股向下，中國鐵塔（0788）跌4.5%，報1.05元；京信通信（2342 )跌0.9%，報2.27元。中移動（0941）跌0.6%，報43.6元；聯通（0762）跌2%，報4.38元。
【09:29】內地股市低開 上證失3500點
內地股市低收，上證最新報3492點，跌10點，深成最新報14760點，跌67點，滬深300最新報5245點，跌21點，創業板最新報3050點，跌27點。
【09:20】恒生指數低開191點
恒生指數低開191點，開報27281點。國指跌75點，報10647點。騰訊（0700）及小米（1810）股價跌0.1%；阿里巴巴（9988）跟隨美股跌勢，挫3.3%；美團（3690）升逾1%。
多隻藥股配股，企成交榜前列，藥明生物（2269）低開3.6%；錦欣生殖（1951）挫7.6%；海吉亞醫療（6078）跌5%。
另外中國東方教育（0667）跌7.6%；建滔積層板（1888）跌5.5%。