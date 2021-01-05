港股半日跌83點　農夫山泉再破頂　三大中資電訊股反彈｜持續更新

港美股市2021年首個交易日有差異，美股三大指數隔晚跌逾1%，道指曾創即市新高，高見30674點，其後一度失守3萬點，最多跌725點，收市報30223點，跌382點。標指收市報3700點，跌55點。納指收市報12698點，跌189點。蘋果、微軟跌逾2%，惟Tesla收市升3%，再創新高。

【12:10】農夫山泉連日刷新高

港股中午收報27388點，跌83點或0.31%；國企指數收報10712點，跌10點或0.1%；科技指數收報8426點，跌63點或0.74%。成交金額1,186億元。

藥明生物（2269）持續低走，半日收報100.4元或跌2.7%，半日成交金額123.27億元。

紐交所將取消中資電訊股除牌，中移動（0941）午前曾抽升逾6%，最高見47.15元，半日收報446.25元或升5.5%；中國電信（0728）曾急上升逾7%，收報2.21元或升5.7；聯通（0762）刷新高，最高見4.96元，收報4.77元或升6.7%。

內需食品股農夫山泉（9633）連續兩日刷新高，今日最高見65.6元，半日收報62.5元或升3.1%；蒙牛乳業（2319）同樣創新高，最高見50.85元，收報49.75元或升4.1%；華潤啤酒（0291）刷1年新高，最高見77.35元，收報75.35元或升1.8%。

內房股走勢下滑，世茂房地產（0813）刷新低見22.3元，半日收報22.8元或跌1.9%；禹洲集團（1628）最低見2.67元，收報2.7元或跌1.5%；碧桂園（2007）收報9.91元，或挫2.7%；中國恒大（3333）也創30天新低，最低見13.8元，收報14.06元或跌0.6%。

Tesla概念股比亞廸（1211）繼續強勢，最高見235元創1年新高，中午收報230.2元，升3.1%；吉利（0175）反覆下跌，曾插3.2%，收報26.5元或跌1.5%。

【10:48】聯通急升7.8%

恒指現報27412點，跌60點或0.22%；國企指數新報10723點，升0.45點或0%；科技指數新報8452點，跌36點或0.44%。現成交金額836億元。

傳紐交所不再將三大中資電訊股除牌，中移動（0941）急拉升逾6%，新報46.6元；中國電信（0728）最低見2.02元，現急上升7.2%，新報2.24元；聯通（0762）同樣刷新高，最高見4.83元，新報4.82元或升7.8%。

藥明生物（2269）配股後股價下跌，新報99.75元或跌3.3%，成交金額116.34億元。

騰訊（0700）狀態回湧，急升2.3%，新報585.5元；美團（3690）升0.75%，新報294.8元；小米（1810）續刷新高，最高見35.9元，現報35.35元或升0.28%。

港交所（0388）續刷新高，現升至最高位455元。

【09:58】小米港交所創新高

小米（1810）、港交所（0388）齊創新高。小米升0.7%，報35.5元；港交所升1.6%，報448.8元。

5G及電訊股向下，中國鐵塔（0788）跌4.5%，報1.05元；京信通信（2342 )跌0.9%，報2.27元。中移動（0941）跌0.6%，報43.6元；聯通（0762）跌2%，報4.38元。

【09:29】內地股市低開 上證失3500點

內地股市低收，上證最新報3492點，跌10點，深成最新報14760點，跌67點，滬深300最新報5245點，跌21點，創業板最新報3050點，跌27點。

【09:20】恒生指數低開191點

恒生指數低開191點，開報27281點。國指跌75點，報10647點。騰訊（0700）及小米（1810）股價跌0.1%；阿里巴巴（9988）跟隨美股跌勢，挫3.3%；美團（3690）升逾1%。

多隻藥股配股，企成交榜前列，藥明生物（2269）低開3.6%；錦欣生殖（1951）挫7.6%；海吉亞醫療（6078）跌5%。

另外中國東方教育（0667）跌7.6%；建滔積層板（1888）跌5.5%。