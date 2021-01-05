太陽城：艱難的2020年已過　2021將致力拓展內地餐飲業

太陽城集團行政總裁兼董事周焯華發表對2021年的展望，表示最艱難的2020年已經過去，隨著新冠疫苗的出現，全球經濟將有望出現共振復甦，有利促進祖國及澳門社會、經濟、旅遊業等方面全面恢復，預期在2021年強勢發展。

他表示太陽城集團將透過旗下品牌太陽餐飲拓展於內地的事業，一方面把外地優秀文化「引進來」，同時為國家產業多元發展及長期富強奉獻一點綿力。太陽餐飲於上年開始正式在成都和重慶開設八家餐廳。此外，正籌備與澳門餐飲業界成立合資公司，預計在明年3月於重慶魯祖廟項目內開設三間餐廳，並藉此響應政府宣傳澳門作為「創意城市美食之都」的核心工作。

除了餐飲，太陽城更把集團重點發展的越南項目「會安南岸綜合度假村」當地優秀美食文化引進內地，實踐國家「走出去、引進來」的戰略方針。此度假村項目將盛大開幕，4家豪華酒店：會會安南岸套房酒店、安南岸新世界酒店及公寓、會安南岸芊麗酒店及會安瑰麗酒店，屆時超過1,000間客房將正式投入營運。會安南岸未來將以東南亞旅客為其主要客源市場。

此外，太陽城集團控股（1383）正式成為凱升控股（0102）的單一大股東，凱升旗下俄羅斯海參崴水晶虎宮殿第二期的開發工程將於2021年緊鑼密鼓地進行，屆時度假村內的娛樂設施將增加一倍，酒店客房數量亦會增加三倍，並將興建四間餐廳和酒吧、海灘俱樂部、水療設施、豪華免稅購物商場和多功能區域等娛樂休閒設施，預料於2022年下旬正式試營，並在2023年全面迎賓。受惠於其處於東北亞的優越地理位置，水晶虎宮殿非常適合日本及韓國旅客的便利往來，未來，集團將重點開發本地俄羅斯市場，並引進日本及韓國旅客成為其目標客源市場。該集團亦透過收購的Suntrust Home Developers, Inc.開展菲律賓馬尼拉娛樂城中心的Westside City綜合度假村的開發項目，將於2023年前開業，連同當地合作伙伴共同構建成菲律賓出色的綜合娛樂度假中心。

太陽城集團將拓展版圖至東亞地區，並計劃在日本沖繩縣宮古島及日本北海道二世谷町開發度假村項目，將於2021年積極投入其建設開發工程。太陽城集團稱，作為一間紮根澳門的本土企業，將積極響應國家政策「走出去」的成果。