深圳出台數字經濟產業創新發展實施方案

加快推動深圳市數字經濟產業創新發展，着力打造中國國家數字經濟創新發展試驗區，近日，深圳市工業和信息化局牽頭推動出台了《深圳市數字經濟產業創新發展實施方案（2021-2023年）》（簡稱方案），提出到2023年，深圳市數字經濟產業位居全國大中城市前列。

據《深圳商報》1月5日報道，數字經濟產業作為深圳市七大戰略性新興產業之一，主要包括軟件和信息技術服務業、互聯網和相關服務業、電信、廣播電視和衛星傳輸服務業及其與各行各業融合衍生出的新興業態。2020年1月至10月，深圳市互聯網和相關行業實現營業收入4400.9億元人民幣。

根據《方案》，到2023年，數字經濟將成為推動深圳市經濟社會高質量發展的核心引擎之一，產業規模持續擴大，成功研發一批具有自主知識產權的工業軟件，新建10家高水平研究院、實驗室等，建成一批新型基礎設施和公共服務平台，培育年營收超過50億元人民幣的龍頭企業15家以上，年營收超過10億元人民幣的重點企業70家以上。

為達成以上目標，《方案》列出了12個重點領域，包括高端軟件、人工智能、區塊鏈、大數據、雲計算、信息安全、互聯網、工業互聯網、智慧城市、金融科技、電子商務和數字創意等產業。

《方案》中對12個重點領域進行了詳細說明，並註明了每個領域的責任單位。例如人工智能產業的責任單位為市工信局、發改委和科創委，提出夯實人工智能算法、晶片等核心環節，發展無人駕駛、智能家居、圖像識別等產品，將深圳發展成為中國人工智能技術創新策源地和全球領先的人工智能產業高地。

此外，《方案》圍繞數字經濟產業發展的痛點難點問題，提出深圳市數字經濟產業發展的9項重點任務，包括提升科技創新引領能力、推動信息技術應用創新、深化製造業數字化轉型、加快服務業數字化應用、優化數字經濟產業佈局、發揮數據要素核心價值、夯實新型信息基礎設施、打造數字經濟公共服務平台和深化國內外合作與交流。