沙特宣布自願減產　美油大漲逾4%

原油期貨價格1月5日大幅上漲，沙特阿拉伯意外宣布將在2月、3月份自願大幅減產，其他OPEC+成員國則保持產量穩定或小幅增產。

截至發稿，紐約商品交易所2月份交割的西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格上漲2.1美元，報每桶49.72美元，漲幅為4.4%，此前一度觸及每桶50.05美元的高點，創下了自2月26日以來的盤中新高。

與此同時，倫敦ICE歐洲期貨交易所3月份交割的北海布倫特原油期貨價格也上漲1.84美元，報每桶52.93美元，漲幅為3.6%。

市場最大的利好是沙特將在2月和3月自願額外減產100萬桶/日，俄羅斯將在2月和3月每個月都增產6.5萬桶/日，哈薩克斯坦將在2月和3月增產1萬桶/日。總的來看，OPEC+不但沒有增產，反而靠著沙特的自願減產，實質上大幅增加了減產力度。

沙特能源大臣、親王阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼（Abdulaziz bin Salman）表示，沙特將在未來兩個月自願減產100萬桶/日。這個減產力度將遠遠抵消俄羅斯和哈薩克斯坦在2月、3月份每月合計增產7.5萬桶/日的影響。OPEC+的其他成員國將在2月和3月維持產量不變。

油價升至10個月高位

沙特的減產承諾令全球市場原油供應量將低於交易員預期，紐約原油價格飆升至10個月高位。沙特之舉反映出其擔心歐洲新冠肺炎疫情重燃對全球石油需求可能造成衝擊，同時也凸顯沙特決心與俄羅斯避免打新的價格戰。

三位OPEC+消息人士表示，減產的可能性很小，因為很少有產油國支持減產，而且大多數國家傾向於在2月份要麼穩定供應，要麼增加供應。一名歐佩克代表稱：「最有可能的選擇是在2月份維持上限不變。」

自2017年1月以來，OPEC+產油國一直都在抑制產量，以支撐價格並降低供應過剩的壓力。隨着疫情重創汽油和航煤需求，布倫特原油期貨價格在2020年4月暴跌至每桶16美元以下，迫使OPEC+在2020年中期將每日減產幅度提高至創紀錄的970萬桶。由於布倫特原油價格近期一直都保持在每桶50美元以上，OPEC+本月抓住機會將日產量提高50萬桶，目前的減產幅度為720萬桶/日。