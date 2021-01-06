港股跌勢加劇至逾200點　小米遭降評級股價曾挫6%｜持續更新

美股三大指數向上，市場關注美國佐治亞州的參議院選舉結果，上月美國製造業活動創近兩年半最高，遠好過市場預期，亦帶動大市表現。道指收市報30391點，升167點。標指收市報3726點，升26點。納指收市報12818點，升120點。
【11:34】小米曾插逾6%
恒指最新報27412點，跌237點，國指最新報10751點，跌22點，恒生科指最新報8516點，升53點。
遭瑞銀降評級至「沽售」，小米（1810）持續向下，現插逾6%，新報33.15元。成交金額57.08億元。
三大中資電訊股中移動（0941）早段抽高後回落，現造價45.7元或跌0.87%；中聯通（0762）跌0.83%；惟中電信（0728）升1.9%，新報2.2元。
【10:45】恒生科指升160點
科技股表現突出，恒生科指最新報8624點，升160點，恒指最新報27578點，跌71點，國指最新報10837點，升62點。
騰訊（0700）迫近600元，報594.5元，升1.9%，阿里（9988）最新報230.6元，升3.4%，美團（3690）升4.9%，報311元，不過小米（1810）卻逆市下跌，報33.4元，跌5.4%。
港交所（0388）最新報452.6元，跌1%。
【09:37】資涼股當炒
資源股表現強勁，江西銅（0358）最新報13.44元，升5%，贛鋒（1772）最新報113.3元，升9.2%，中石油（0857）最新報2.44元，升2.5%，中海油（0883）升4%，最新報7.34元。
【09:30】內地股市高開 台股再創新高
內地股市高開，上證最新報3530點，高開2點，深成最新報15221點，高開73點，滬深300最新報5386點，高開18點，創業板最新報3113點，高開15點。
亞太區股市普遍向下，惟台股仍上揚兼創新高，最新報15120點，升120點，韓國KOSPI指數持平，報2990點，日股跌81點，報27077點，澳洲ASX 200指數最新報6619點，跌62點。
【09:20】恒生指數低開26點
恒生指數低開26點，開報27613點。國指升25點，報10799點。隔晚美國中概電商狂升，京東（9618）跟飆7.4%，開報363.8元。中芯（0981）反彈5%，報20.45元。九毛九（9922）市前錄7億成交，為成交榜榜首，升2%報25.5元。
藥明生物（2269）跌2%，報99.9元。小米（1810）升1.1%，報35.7元。