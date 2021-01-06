資源股當炒　贛鋒飆逾9%　創新高｜持續更新

撰文：區嘉俊
最後更新日期：
美股三大指數向上，市場關注美國佐治亞州的參議院選舉結果，上月美國製造業活動創近兩年半最高，遠好過市場預期，亦帶動大市表現。道指收市報30391點，升167點。標指收市報3726點，升26點。納指收市報12818點，升120點。
【09:37】資涼股當炒
資源股表現強勁，江西銅（0358）最新報13.44元，升5%，贛鋒（1772）最新報113.3元，升9.2%，中石油（0857）最新報2.44元，升2.5%，中海油（0883）升4%，最新報7.34元。
【09:30】內地股市高開 台股再創新高
內地股市高開，上證最新報3530點，高開2點，深成最新報15221點，高開73點，滬深300最新報5386點，高開18點，創業板最新報3113點，高開15點。
亞太區股市普遍向下，惟台股仍上揚兼創新高，最新報15120點，升120點，韓國KOSPI指數持平，報2990點，日股跌81點，報27077點，澳洲ASX 200指數最新報6619點，跌62點。
【09:20】恒生指數低開26點
恒生指數低開26點，開報27613點。國指升25點，報10799點。隔晚美國中概電商狂升，京東（9618）跟飆7.4%，開報363.8元。中芯（0981）反彈5%，報20.45元。九毛九（9922）市前錄7億成交，為成交榜榜首，升2%報25.5元。
藥明生物（2269）跌2%，報99.9元。小米（1810）升1.1%，報35.7元。