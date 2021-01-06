玻璃大王曹德旺：內地新能源汽車業已存泡沫　憂產能過剩

2020年，突如其來的疫情改變了世界。回望過去一年，中國福耀玻璃集團（3606）董事長曹德旺在接受《新京報》專訪時談及了疫情帶給中國企業甚麼啟示，以及對新能源汽車成長機會等看法。

曹德旺表示，疫情之下，好的企業變得更好，一些壞的企業經不住疫情的衝擊要關門。除了餐飲等服務業受疫情影響比較大之外，有些受疫情影響比較厲害的企業有幾個特點：第一是負債高的企業，特別是有息負債比較高的企業。第二種就是資產結構不合理，短貸拿去長投的企業，這就擠佔了別的資金，在資產負債表上，應收賬款比較大。第三，本身產品缺乏核心競爭力，投資帶有一定的投機性的企業。第四，中低端、重複性、同質化競爭性強的企業，比如房地產行業。

曹德旺稱，福耀玻璃2020年出口受疫情影響不大，但人民幣的升值令福耀玻璃在在出口上幾乎沒有賺到什麼錢。但為了和客戶保持長期的合作關係，要確保訂單，生意還是要做。因為一旦訂單斷掉了的話，以後就沒有客戶了。

他指出，如果人民幣繼續保持現有的匯率，出口企業的生意會比較難做，像福耀玻璃這樣的大企業還可以用從東邊賺的錢補西邊出口的窟窿，但那些小的出口企業不知道還能堅持多久。曹德旺建議，要關注人民幣升值給出口型企業帶來的壓力，應該是時候考慮人民幣應有的匯率價值與實際匹配了。

被問及如何看待新能源汽車的成長機會，曹德旺表示，現在沒有特別好的投資機會，很多人看上新能源汽車算是一個好的投資機會或者風口，於是很多企業一窩蜂得去投新能源電池和汽車。但他覺得，新能源汽車還是要用電，不是用水，所謂的新能源汽車本質上是電動車，有些企業稱其為新能源汽車無非是想拿補貼，但企業靠補貼是活不長久的。新能源汽車行業這塊可能已經累積了一定的泡沫，可能最後又會浪費很多錢，又產能過剩。

對於新能源汽車行業帶來的影響，曹德旺擔心兩件事情，他說，「第一，向新能源汽車轉型，生產傳統汽油柴油車型的那些人怎麼辦，那些有車貸的車主怎麼辦？就像蘋果手機出來後，諾基亞等傳統手機大跌價，這些傳統手機生產商被滅掉了。新能源車同樣如此，新能源車便宜、好看又好玩兒，一上市，傳統汽車價格就會大跌，但是傳統車型的車主還是要按照原來的價格還貸。第二個問題是，為適應新能源汽車的需要，住宅小區的配套設施要進行重新改造。原來的小區建設沒有充電樁、也沒有預埋足夠的電纜電線，也沒有建設城市的供應網，變壓器的容量也不夠等等，這些問題都要解決。此外，還有更嚴重的是電池廢棄後如何處理，這是個難題。」