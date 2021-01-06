財庫局「拍住上」資助計劃快開啟　許正宇︰疫情促Fintech廣應用

財經事務及庫務局公布，「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，從2月26日起接受申請。

「拍住上」資助計劃旨在鼓勵傳統金融機構夥拍金融科技企業就創新金融服務產品進行概念驗證測試。

財經事務及庫務局局長許正宇指出，金融科技日新月異，為社會大眾帶來更多樣化、更方便快捷的金融服務。疫情亦催使金融科技得到更廣泛採用。作為國際金融中心，香港是拓展金融科技業務的理想地方。

透過『拍住上』資助計劃，當局希望業界可把握機會，積極提出和測試各項嶄新可行的金融科技應用方案及產品，特別是在合規科技、貿易融資、跨境支付以及人工智能投資顧問等日趨普及並與日常經濟活動和民生息息相關的領域，令香港的金融服務業更上一層樓。

獲批項目可獲一筆過10萬元資助

在「拍住上」資助計劃下，每個獲批的概念驗證測試項目一般可獲最多100,000元的一次性直接資助。若有關測試項目涉及跨金融界別或跨境應用（如粵港澳大灣區、東南亞國家聯盟地區）等更複雜、廣泛的領域，則可獲最多150,000元的資助額。金融機構可自行為受資助的測試項目提供額外資源。政府已預留1,000萬元作推行計劃之用。

申請必須由在香港註冊、在香港有固定的實體辦事處及主要從事金融科技業務（請參閱附件）的公司，夥拍受香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局及／或強制性公積金計劃管理局監管的金融機構共同作出。概念驗證測試項目須提出為金融機構解決其面對的實際問題，而且在市場上尚未出現的產品或方案。

財經事務及庫務局已委託數碼港執行計劃。申請者可由2月26日至6月30日期間透過數碼港網頁（pocsubsidy.cyberport.hk）提出申請。關於計劃的申請程序和所需證明文件等詳情，數碼港稍後將於其網頁公布。