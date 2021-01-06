ACCA香港分會：近6成受訪者對香港經濟前景感悲觀

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會發佈一項最新調查顯示，182名受訪會員對2021年香港的經濟前景感到不樂觀，當中預料經濟表現為差或非常差的有59%，認為經濟表現好或非常好的僅有8%。

調查發現，53%受訪者認為今年本地生產總值（GDP）將出現負增長，40%受訪者則認為本地增長將介乎0%至1.99%之間，只有7%受訪者預期會增長高於2%。此外，41%受訪者認為本港GDP要在明年才可回復至疫情前水平，僅有16%認為可在今年完結前達到。

受訪者認為，首三項對本港經濟帶來正面影響的因素包括「疫情促成的創新及數碼變革」、「中國經濟反彈」及「粵港澳大灣區發展」；至於首三項帶來負面影響的因素依次為「新冠肺炎疫情」、「香港社會不穩」及「中美貿易糾紛」。

另外，59%受訪者認為企業將會有人手凍結或者減少，僅有一成認為人手將增加。27%受訪者認為企業將會減少在員工身上的投資，僅有7%認為企業會繼續在人力資源上面投資。

ACCA香港分會會長黃耀傑指出，對於企業有可能凍結人手，或減少對員工身上投放資源，作為企業員工必須時刻為自己增值，提升自己的知識水平和技術競爭力。在新常態下，企業必定會繼續投放資源於科技上，因此員工如果能夠不斷學習如何應用科技，必定對他在職場上的競爭力大有幫助。