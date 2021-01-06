MPF｜信安：周期股仍落後　首季睇好亞洲股市　可考慮減持主權債

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，隨着新冠肺炎疫苗今年料得以廣泛應用，環球經濟前景今年普遍向好，環球央行繼續將息率維持零水平附近，支持孳息曲線更趨陡峭，將支持與經濟相關度較高的價值型板塊反彈。

她表示，展望環球經濟今年預期有約5%增長，增長最大動力源自預期疫苗能在上半年廣泛應用。同時預料新興市場的經濟增速或較成熟市場高，當中中國及印度的增速或達8%以上，較歐美平均的4%至5%增速為高。疫苗相關的利好消息未被市場完全消化，部分與經濟相連度較高的周期性、價值型板塊，目前的價格仍與去年初疫前水平有一定距離。若從基本因素分析，能源、工業、材料及金融等傳統板塊今年盈利預期將顯著好轉，而科技企業今年要再錄得盈利增長難度較大。資金有機會逐步輪轉至近年表現相對落後的價值型股票等。

今年首季強積金的股票資產部署方面，信安看好亞洲區，指區內國家受疫情的影響程度較小，部分國家去年重啟經濟，美元走弱或刺激資金流向新興市場，並利好亞洲區內股票走勢。對美國及日本股市輕微看好，中港股市看法中性，歐洲輕微看淡。中港方面，短期內中美關係持續緊張，加上內地對科技公司的監管或更趨嚴謹，香港經濟仍受第四波疫情衝擊，經濟復蘇路漫長，縱使估值相對合理，企業前景有望改善，整體取態審慎樂觀。

債市方面，預計今年短債孳息率升幅有限，長債孳息率或上升，反映經濟增長預期，投資者可考慮減持主權債，並降低債券存續期。然而今年經濟繼續復蘇下，預期公司債信貸息差有望再收窄，疫苗面世推動經濟，企業盈利預期反彈，改善投資者對企業償還債務的信心。今年首季偏好投資級別債及高收益債。