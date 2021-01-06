華置﹕對恒大持股錄57.6億元未變現虧損

華人置業（0127）公布持有中國恒大（3333）等投資回報情況。該公司指出，按去年底恒大收市價初步評估，預料錄得按公平值變動的未變現虧損約57.6億元，將錄為其他全面支出。

因此公司持有的恒大股份的公平值變動的累計未變現收益，由2019年底的49.8億元，轉為去年底的累計未變現虧損7.8億元，並於通過其他全面收益以反映公平值計量的金融資產的儲備內入賬。公司指出未變現公平值變動為非現金項目，對現金流並無構成影響。

在2020年華置從恒大錄得19.7億元股息淨收入，會在該年度內損益表確認。

華置又指出，去年出售若干證券投資及財資產品（除通過其他全面收益以反映公平值計量的金融資產外），當中包括股本證券﹑債券（包括向執行董事陳凱韻出售的債券）及結構性產品。預料有關出售帶來已變現虧損淨額約4.1億元，會在年內損益中確認，2.1億元收益將於注資儲備中確認。

至於餘下的證券投資及財資產品，據報價及估計公平值作初步評估，會在該年度損益中確認的公平值變動的未變現收益/虧損將屬較少數。此外年內來自證券投資及財資產品的股息收入淨額﹑利息收入/開支及其他投資收入/開支之收入/開支淨額，將於確定此等數額後於年度全年業績公布內披露。