人行視頻召開2021年工作會議　首要是穩健貨幣政策靈活、合適

2021年互聯網金融風險如何審慎監管，貨幣政策如何走，2021年中國人民銀行工作會議近日以視頻形式召開，透露全年重點任務風向。

《第一財經》報道，人行2021年的重點工作部署圍繞十個主要任務展開，具體包括：穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度；繼續發揮好結構性貨幣政策工具和信貸政策精準滴灌作用，構建金融有效支持小微企業等實體經濟的體制機制；落實碳達峰碳中和重大決策部署，完善綠色金融政策框架和激勵機制；加快完善宏觀審慎政策框架，將主要金融活動、金融機構、金融市場和金融基礎設施納入宏觀審慎管理；持續防範化解金融風險；深度參與全球金融治理，嚴密防控外部金融風險，穩步擴大金融雙向開放；穩慎推進人民幣國際化；深化金融市場和金融機構改革；持續改進外匯管理和服務；提升金融服務和管理水平。

其中，「穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度」是全年重點工作之首。

2021年中國人民銀行工作會議近日以視頻形式召開，透露全年重點任務風向。（圖片/中國人民銀行官方網站）

貨幣政策：靈活精準、合理適度

去年，人行三次降低存款準備金率，提供1.75萬億元人民幣長期流動性，累計推出9萬多億元的貨幣政策支持措施。前瞻性引導利率下降，推動實現金融系統向實體經濟讓利1.5萬億元目標。隨着經濟持續復甦，一些應急政策也在有序退出。

央行表示，2021年，要完善貨幣供應調控機制，保持廣義貨幣和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。健全市場化利率形成和傳導機制，深化貸款市場報價利率改革，帶動存款利率市場化。深化人民幣匯率市場化改革，加強宏觀審慎管理，引導市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

「因為受到疫情衝擊，2020年M2、社融增長明顯高於上一年，但也出現了宏觀槓桿率上升的情況。」中國民生銀行首席研究員温彬強調，要保持宏觀槓桿率穩定，保持經濟平穩運行，會議重新強調M2、社融增長與名義GDP增速基本匹配，從總量上提出目標，貨幣信貸要為經濟平穩增長創造合理的環境。

會議強調，要繼續發揮好結構性貨幣政策工具和信貸政策精準滴灌作用，構建金融有效支持小微企業等實體經濟的體制機制。延續實施普惠小微企業貸款延期還本付息和普惠小微企業信用貸款兩項直達實體經濟的貨幣政策工具。繼續運用普惠性再貸款再貼現政策，引導金融機構加大對「三農」、科技創新、小微和民營企業等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。牽頭發揮金融支持小微企業政策合力，做好脱貧攻堅與鄉村振興金融服務有效銜接。

加強互聯網平台公司金融活動審慎監管

防範化解金融風險，加強金融監管也是此次會議的重點之一。近年來，金融領域數字化轉型面臨重大挑戰，在提升金融服務覆蓋面的同時，也帶來了網絡安全、市場壟斷、數據權屬不清等問題。

會議要求，加強互聯網平台公司金融活動的審慎監管。堅決落實中共中央、國務院關於強化反壟斷和防止資本無序擴張、統籌金融發展與金融安全的決策部署，抓緊補齊監管制度短板。強化支付領域監管，個人徵信業務必須持牌經營，嚴禁金融產品過度營銷，誘導過度負債，嚴肅查處侵害金融消費者合法權益的違法違規行為。確保金融創新在審慎監管前提下發展，普惠金融服務質量和競爭力穩中有升。

温彬認為，宏觀審慎管理作為央行的雙支柱調控框架之一，框架日益完善。在此框架下，針對個別機構和市場可能會出現的風險進一步加強風險應對和排查。

會議強調，加快完善宏觀審慎政策框架，將主要金融活動、金融機構、金融市場和金融基礎設施納入宏觀審慎管理。（視覺中國）

會議強調，加快完善宏觀審慎政策框架，將主要金融活動、金融機構、金融市場和金融基礎設施納入宏觀審慎管理。加強系統性金融風險監測評估，分步推動建立宏觀審慎壓力測試體系。加快建立健全跨境資本流動等重點領域宏觀審慎管理框架。完善金融控股公司監管制度體系。

人行副行長潘功勝此前強調，要持續健全宏觀審慎政策框架。適時發佈《宏觀審慎政策指引》，完善中國宏觀審慎政策的總體設計和治理機制。繼續加強重點領域宏觀審慎管理工作，不斷豐富宏觀審慎政策工具箱並制定工具啟用、校準和退出機制。完善系統性風險監測評估體系。重點健全房地產金融、外匯市場、債券市場、影子銀行以及跨境資金流動等重點領域宏觀審慎監測、評估和預警體系，分步實施宏觀審慎壓力測試並將其制度化。

去年9月上旬，人民銀行支付結算副司長穆長春更出任人民銀行數字貨幣研究所所長，進一步激起外界對數字人民幣的想像。（視覺中國）

穩妥開展數字人民幣試點測試

人行表示，2021年要提升金融服務和管理水平。其中，特別提到要穩妥開展數字人民幣試點測試。

近期，一系列數字人民幣測試正有序開展。2020年12月29日，數字人民幣北京冬奧試點應用在北京地鐵大興機場線啟動。花樣滑冰世界冠軍申雪等活動體驗者受邀開通數字人民幣錢包，使用數字人民幣購買大興機場線地鐵票，並體驗了使用數字人民幣可穿戴設備錢包——滑雪手套「碰一碰」通過地鐵閘機進站。

1月5日，在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，一位醫生使用中國郵政儲蓄銀行提供的技術，率先借助數字人民幣「硬錢包」，實現點餐、消費、支付一站式體驗。據同仁醫院介紹，未來，圍繞大健康產業發展，同仁醫院將進一步在醫院診療支付、體檢檢查、停車繳費等支付場景，試點使用數字人民幣。

會議要求，落實房地產長效機制，實施好房地產金融審慎管理制度，完善金融支持住房租賃政策體系。（中新社）

實施好房地產金融審慎管理制度

近日，人行、銀保監會此前聯合發佈關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知，旨在防範風險、平穩發展，對房企、銀行和地產市場的結構性影響大於整體。

會議要求，落實房地產長效機制，實施好房地產金融審慎管理制度，完善金融支持住房租賃政策體系。引導大型銀行下沉服務重心，推動中小銀行完善公司治理，聚焦主責主業。

業內觀點認為，房貸集中度新規與現有政策思路一脈相承，符合長效機制，與此前出台的「三道紅線」新規相似，旨在通過金融機構約束房企的融資行為，保持信貸增速合理平穩增長，降低房地產金融化帶來的潛在風險，同時限額信貸管理也有助於穩定市場主體的長期預期，促進房市平穩發展。