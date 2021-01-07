股神巴菲特也有損手時　有12隻美股讓巴郡損失百億美元

有「股神」之稱的巴郡掌舵人巴菲特（Warren Buffett），獲其相中的股票通常來說都不會是輸家。但一旦變成輸家，就可能會輸得很難看，哪怕是標普500指數的成份股公司也不例外。

《騰訊美股》報道，美國知名投資網站IBD對標準普爾全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）和MarketSmith提供的持倉信息進行了分析，結果發現在巴菲特旗下巴郡投資組合中，有12隻美股在整個2020年和2021年迄今為止的交易中累計下跌了12%或以上。相關股票主要是金融股，如富國銀行和美國銀行等。

投資組合中金融股表現疲弱

與此形成鮮明對比的是，標普500指數在2020年上漲了15%以上。威爾遜協會（Wilshire Associates） 指出，美股投資者在2020年獲得了近20%的收益，即6.9萬億元（美元‧下同）。

從截至2020年底的投資組合餘額來看，在整個2020年和2021年截至目前為止的交易中，巴郡的投資組合總共損失了108億元。在巴菲特所持美國上市公司的股票投資組合中，有近一半的股票現在的價格都低於2020年初的水平。幸運的是，在巴菲特的持股中，當然也有不少贏家，只是其中有許多都贏得不那麼明顯。

如果說對於巴菲特持股中的大輸家，有什麼問題值得注意的的話，那就是他對金融股的熱愛正在損害其投資組合。無論是按美元計算的價值損失，還是按股價跌幅的百分比計算，巴郡投資組合中損失最大的都是金融股。舉例來說，富國銀行的股價較2020年初下跌了43.3%。相比之下，金融精選板塊SPDR（Financial Select Sector SPDR）在這段時間裏只下跌了5.1%。

富國銀行仍舊深陷於多年之前的財務醜聞中難以自拔，目前面臨着營收無法取得增長的困境。對巴菲特來說，不幸的是，根據最新的持股信息，截至2020年底為止，巴郡舊持有1.27億股的富國銀行股票，持股比例為3%。這就意味着，該公司僅在這一隻股票上就損失了近30億元。

多隻由巴郡持有的美股，皆表現失色。（資料圖片）

持美銀股票賬面虧損50億元

但與巴郡哈撒韋所持美國銀行鉅額頭寸所遭受的50億元損失相比，該公司對富國銀行的持股所遭受的損失也要相形見絀。自2020年初以來，花旗銀行的股價僅下跌了14%，但問題是巴郡哈撒韋持有這家銀行的10億股股票，持股比例高達11%。

另一方面，巴菲特所持美國股票中遭受了損失的不只是金融股，有些非金融股也損失慘重。舉例來說，拉丁美洲電信服務提供商Liberty Latin America的股價自2020年初以來已經下跌了43%以上。

從股價的百分比跌幅來看，其他一些令巴菲特蒙受了較大損失的股票包括：醫療公司Healthcare Biogen、通信服務公司Sirius XM和房地產公司Store Capital。在2020年和2021年截至目前為止的交易中，Biogen股價累計下跌了17%，Sirius XM和Store Capital則均下跌了12.7%左右。

對巴菲特來說，幸運的是，他的頭號持股蘋果公司的股價自2020年初以來累計大漲80%左右，從而為其投資組合帶來了540億元的收益，足以彌補其他持股的短期損失。