港股午後跌幅收窄　惟阿里、騰訊仍挫逾4%│持續更新

華盛頓爆發特朗普支持者與警察衝突，但道指仍創即市及收市新高，收報30829點，升437點。標指收市報3748點，升21點。納指收市報12740點，跌78點。此外，美國聯儲局上月政策會議紀錄顯示，官員幾乎一致決定維持買債計劃不變，直至實現經濟目標過程取得進一步進展。

【13:26】恒指午後跌幅收窄

恒指午後跌幅收窄，最新報27601點，跌91點，國指最新報10774點，跌125點，恒生科技指數最新報8357點，跌251點。

阿里（9988）跌4.2%，報220.4元，美團（3690）跌1.1%，最新報306.6元，騰訊（0700）跌4%，報572.5元。

【12:10】物管股個別發展 華潤萬象生活升近1成

港股半日反覆偏軟，恒指收報27571點，跌120點或0.43%；國指收報10758點，跌141點或1.3%；恒生科指報跌254點或3%，收報8355點。半日成交金額1,265億元。

美政府考慮將阿里（9988）及騰訊（0700）納入於禁止美國民眾購買的中資股名單之中。龍頭科網股受壓，阿里收報220.4元，挫4.2%；騰訊收報570元，挫4.4%。京東（9618）跌4.1%，收報350.2元。

物管股個別發展，碧桂園服務（6098）高開近3%，其後回落插逾7%，半日收報58.15元元或跌1.44%；永升生活服務（1995）續刷新高，最高見20.95元，收報19.96元或升0.8%；保利物業（6049）同樣續刷新高，最高見71.8元，收報66.7元或跌4.8%。半新股華潤萬象生活（1209）創新高見44.5元，收報43.8元或升9.6%。

港交所（0388）高開後回落，午市收報452.2元，升0.7%；友邦（1299）刷新高，最高見98.8元，收報97.7元或升2.68%。

小米（1810）跌勢持續，收市報31.85元，跌6%。

思摩爾（6969）大跌後逐步回上，收市報60.95元，或跌6%。

【11:35】內地股市高開 上證半日微升13點

內地股市高開，上證半日收市報3564點，微升13點或0.37%，半日成交金額3,159億人民幣。深證成指收報15308點，升120點，半日成交金額2,389億人民幣。

滬深300收報5472點，升54點，創業板收報3139點，升24點。

【10:46】吉利飆7.8% 友邦創新高

恒指高開23點，其後反覆，現時跌22點，新報27670點；國指跌101點，新報10798點；恒生科指報跌239點，新報8369點。

活躍成交股騰訊（0700）跌3.3%，新報577元；中國移動（0941）跌5.25%，新報44.2元；小米（1810）跌6.6%，新報31.65元；阿里（9988）跌4.43%，新報219.8元。

藍籌股吉利（0175）續創新高，最高見28.5元，現飆7.75%，新造價28.5元。滙控（0005）升4%，新報43.15元；友邦（1299）刷新高，最高見98.8元，現升3.4%，新報98.4元。

【10:13】物管股回落 保利物業挫逾4%

昨日成為投資者熱炒對象的物管股，今日多隻股份回落，碧桂園服務（6098）跌3.5%，最新報56.95元，世茂服務（0873）跌4.3%，報14.98元，建業新生活（9983）跌3.7%，報6.7元，保利物業（6049）跌4.4%，報66.95元。

【10:01】思摩爾有2億股將解禁 急挫一成

思摩爾（6969）今日早段大跌一成。該股有超過2億股將面臨解禁，包括3W Fund Management Limited所持1,875萬股，Chaos Investment Limited所持1,874.9萬股等。

【09:57】阿里巴巴、京東挫5%

阿里巴巴（9988）、京東（9618）同跌5%；騰訊（0700）跌3%。華爾街日報引述消息人士指，美國官員正考慮禁止美國人投資阿里巴巴和騰訊。

【09:36】日後勁升近500點 韓股首破3000點

亞太區股市今早表現理想，日股最新報27539點，升485點，澳洲ASX 200指數最新報6724點，升117點，台灣加權指數最新報15120點，升137點，韓國KOSPI指數最新報3023點，升55點。

【09:30】內地股市早段走勢平平

內地股市走勢疲弱，上證高開2點，最新報3552點，深成最新報15178點，跌9點，滬深300最新報5428點，高開10點，創業板最新報3106點，低開8點。

【09:20】恒生指數高開23點

恒生指數高開23點，開報27715點。國指跌55點，報10844點。美國考慮禁止美國人投資騰訊（0700）及阿里巴巴（9988），兩者低開2.7%及3.9%。京東（9618）回吐5%，開報346.6元。

隔晚銀行股造好，滙豐控股（0005）高開近5%，開報43.5元。恒生（0011）升2%，報141元。紐交所再強制三大電訊商ADR除牌，中移動（0941）低開6.8%。