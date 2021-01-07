富衛香港推全港首創即時理賠支付服務

富衛香港宣布，旗下的eServices流動應用程式推出全港首創的即時理賠支付服務，客戶可選擇透過「轉數快」快速支付系統（FPS）或7-Eleven便利店，於索償申請獲批核後秒速獲取賠款。

富衛表示，透過無紙化的即時理賠支付服務，索償批核支付過程可由數個工作天縮短至秒速完成。eServices流動應用程式內置的人工智能實時決策引擎會即時處理客戶遞交的理賠申請，索償獲批核後客戶能選擇賠款的支付方式，包括「轉數快」即時過數、於任何一間港鐵站內的7-Eleven便利店收取現金、或以傳統方式轉帳到銀行戶口。

富衛的即時理賠支付服務現適用於金額3,000港元以內、人壽保險業務的個人意外索償，涵蓋各類意外治療開支，包括跌打、針灸、脊醫、物理治療、註冊醫生到診、職業治療、牙科等。為讓更廣大客戶享有快速理賠體驗，富衛會於今年內將即時理賠支付服務拓展至富衛壽險的住院入息及住院索償。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示一直專注提升客戶體驗，而理賠服務對客戶來說是保險的關鍵時刻。富衛透過積極運用科技及夥伴合作，成功為客戶帶來秒賠體驗，並繼續積極投放資源提升及優化理賠程序，以及整體保險服務流程，持續為客戶帶來嶄新保險體驗，與大眾一同celebrate living。

截至2020年11月30日，富衛壽險業務於主要索償範疇包括個人意外、住院入息及住院的賠付率維持高逾95%（以索償宗數計）。