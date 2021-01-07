中銀高耀豪料今年新興股市表現較佳　資產配置不宜過於側重美股

中銀香港（2388）個人數字金融產品部財富顧問處主管高耀豪表示，基於疫情對經濟帶來的不確定性及損害，預期各國政府及主要央行將維持寬鬆的財政和貨幣支援方案，為2021年構建良好的投資市場環境，繼續支持投資市場表現。

投資策略方面，高認為，疫苗廣泛應用將帶動經濟活動大幅提升，尤其受壓抑了的消費活動將會接力支持經濟增長，經濟將比2020年有具體而廣泛的復甦，加上在環球低利率及擴張式的財政政策支援下，隨着經濟活動提升帶來企業盈利的改善，料2021年整體投資市場的風險資產將會繼續得到支持。

他指，環球市場復甦步伐不同，資金將於不同地區輪動，投資者適宜透過環球多元化投資策略，從而捕捉趨勢市帶來的機會。疫情的發展仍然是市場主要的風險，帶來的市場波幅仍不容忽視。環球高評級國債利率已經過低，在經濟增長復甦及長息仍可能上升的前提下，其對沖風險的功能有下降。

料股票資產受惠經濟增長

股票方面，高預期新興市場表現較佳。股票資產將能受惠於經濟增長，股票投資比固定收益資產回報更可取。美國市場雖仍有優勢，但預期其他落後了的市場將有機會追上，資產配置不宜過於側重美國市場。在環球經濟復甦及美元失去息差優勢下，預計美元將進一步走弱，將有利美國以外地區的表現。新興市場表現一向與美元走勢相反，預期今年整體新興市場表現將會優於成熟市場。

在疫苗正式廣泛應用前，於2020年疫情管控較佳的地區，例如中國及亞洲整體將繼續在復甦方面領先，有利帶動股市表現。受疫情影響較大的地區，如拉丁美洲、歐非中東等地區的企業需要較長時間才能提升盈利增長。

板塊方面，高指，在2020年環球經濟復甦的過程中，製造業相對領先於服務業，所以兩者之間出現一定差距。展望今年，全球經濟將受惠於疫苗帶來較廣泛的復甦，預期服務與消費將加入成為經濟增長主要動力。由於傳統經濟將復甦，預期價值型與增長型板塊的輪動將繼續出現，陡峭的孳息率曲線和美元疲軟將支持周期性和價值型板塊繼續反彈。雖然新經濟增長股的長遠優勢仍然維持不變，然而在資產配置上，今年不宜只集中於2020年已大幅高升的增長股。

債券方面，高表示，美國10年期國債孳息率可能會上升至1.2厘的水平，故此孳息率曲線將趨於陡峭。全球經濟復甦將成為高收益債的催化劑，預期高收益債表現將優於高評級債。鑑於美元疲軟，將吸引更多資金流向新興市場，支持新興市場債券的表現。另一方面，在國債孳息率溫和收窄的背景下，亞洲債券將會受惠，而在亞洲信貸中，高收益債相對高評級債具息差優勢。

外匯方面，預期美元走弱支持其他外幣表現。近期環球風險下降並非導致美元走弱的單一因素，事實上，受疫情影響，美國聯儲局採取了新通脹目標，壓抑了真實利率而使美元先去了利差優勢，所以預期美元將進一步走弱。在美元弱勢之中，環球央行可能進一步分散貨幣儲備，產生不利美元的宏觀背景。美元走弱除了直接利好歐元之外，環球經濟復甦將提升商品需求，從而支持澳、紐及加元等商品貨幣的表現。日圓近期的強勢不僅由避險資金帶動，還反映其在兌換美元上有了結構性改變，除了與美元改善了利率差距之外，擁有更多股票價值的日本股市可能會在2021年吸引更多的資金流入日元，支持其表現。