港股倒升240點　吉利飆逾1成　中芯曾升近8%│持續更新

民主黨控制白宮及參眾兩院，美股三大指數再創即市及收市新高，納指首次企穩於13000點樓上，收市報13067點，升326點。標指升55點，報3803點。道指升211點，報31041點。蘋果、摩根大通升逾3%，Tesla股價升穿800美元，急升逾7%收市。
【10:40】港股倒升 重上27800點
恒生指數持續向上，最新報27789點，升240點。國指倒升119點，新報10916點。科技指數重上8500點，新報8591點，升191點。
傳百度與吉利（0175）及廣汽等合資企業發展電動車，吉利續刷新高，最高見31.75元，現報31.7元，升逾14%
中移動（0941）反覆上落，最新報40.95元，跌5.4%；中電信（0728）跌7.4%，最新報1.88元；聯通（0762）最新報4.17元，跌6.3%，最低見3.95元。
京東健康（6618）升6.4%，新報141.7元。
中芯（0941）曾升近8%，刷新高見24.4元，現報24.2元，升7.1%。
【09:48】台股再創新高 日股升逾400點
亞太區股上揚，台灣股市再創新高，最新報15373點，升159點，韓國KOSPI指數最新報3098點，升66點，日股最新報27899點，升409點，澳洲ASX 200指數，最新報6734點，升22點。
【09:42】三大中資電訊股跌幅收窄
三大中資訊股跌幅大為收窄，中移動（0941）最新報41.95元，跌3.1%，中電信（0728）跌5.4%，最新報1.92元，聯通（0762）最新報4.31元，跌3.1%。
【09:37】深成處於15400點以上
內地股市早段走勢個別，上證最新報3575點，跌不足1點，深成最新報15401點，升45點，滬深300最新報5530點，升17點，創業板最新報3171點，升9點。
【09:20】恒生指數高開81點
恒生指數高開81點，報27630點。國指跌2點，報10794點。吉利（0175）升5%，報29.2元。港交所（0388）升1.5%，報449.6元。
3家內地電訊商的ADR將於下周一起停止買賣，中移動（0941）低開10%，報39元。中電信（0728）跌9.9%，報1.83元。中聯通（0762）跌11%，報3.95元。