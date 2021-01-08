港股半日升350點　港交所屢創新高　中移動逆市跌6%│持續更新

民主黨控制白宮及參眾兩院，美股三大指數再創即市及收市新高，納指首次企穩於13000點樓上，收市報13067點，升326點。標指升55點，報3803點。道指升211點，報31041點。蘋果、摩根大通升逾3%，Tesla股價升穿800美元，急升逾7%收市。

【12:10】京東健康升近1成

港股升幅擴大，半日升350點或1.27%，收報27899點點。國指升183點或1.7%，收報10980點。科技指續升250點或3%，收報8651點；半日成交金額1,338億元。

港交所（0388）屢創新高，最高見464.4元，中午收報451.2元，升1.85%；成交金額23.65億元。

科技股表現不俗，阿里（9988）低開，其後逐步回升，中午收市報225元，升1.8%；騰訊（0700）反覆上落，收報576.5點或升1.4%；小米（1810）回揚，一度升至33.4元，收報32.7元或升2.2%。京東（9618）則回吐，低開3%，其後回上，收報347.4元或跌1%。

中移動（0941）曾跌穿40元，最低見39元，中午收報40.75元，跌6%；中電信（0728）續跌7.88%，收報1.87元，最低見1.82元；聯通（0762）收報4.1元，挫近8%，最低見3.95元。

網上醫藥股京東健康（6618）升近1成，收報146元。阿里健康（0241）收報22.8元，升1.6%。

物管股造好，永升生活（1995）一度飆13%，最高見22.95元，中午收報22.45元；華潤萬象生活（1209）收報44元或升3.4%；恒大物業（6666）破頂見9.88元，收報9.42元，或升7%。

【11:31】內地股市半日低收 深成倒跌145點

內地股市低收，上證指數中午收報3554點，跌22點或0.62%，成交金額3,236億元人民幣。

深證成份指數收報15210點，跌145點或1%，成交金額2,676億元人民幣。

滬深300跌55點或1%，收報5458點；創業板收報3125點，倒跌37點或1.1%。

【10:40】港股倒升 重上27800點

恒生指數持續向上，最新報27789點，升240點。國指倒升119點，新報10916點。科技指數重上8500點，新報8591點，升191點。

傳百度與吉利（0175）及廣汽等合資企業發展電動車，吉利續刷新高，最高見31.75元，現報31.7元，升逾14%

中移動（0941）反覆上落，最新報40.95元，跌5.4%；中電信（0728）跌7.4%，最新報1.88元；聯通（0762）最新報4.17元，跌6.3%，最低見3.95元。

京東健康（6618）升6.4%，新報141.7元。

中芯（0941）曾升近8%，刷新高見24.4元，現報24.2元，升7.1%。

【09:48】台股再創新高 日股升逾400點

亞太區股上揚，台灣股市再創新高，最新報15373點，升159點，韓國KOSPI指數最新報3098點，升66點，日股最新報27899點，升409點，澳洲ASX 200指數，最新報6734點，升22點。

【09:42】三大中資電訊股跌幅收窄

三大中資訊股跌幅大為收窄，中移動（0941）最新報41.95元，跌3.1%，中電信（0728）跌5.4%，最新報1.92元，聯通（0762）最新報4.31元，跌3.1%。

【09:37】深成處於15400點以上

內地股市早段走勢個別，上證最新報3575點，跌不足1點，深成最新報15401點，升45點，滬深300最新報5530點，升17點，創業板最新報3171點，升9點。

【09:20】恒生指數高開81點

恒生指數高開81點，報27630點。國指跌2點，報10794點。吉利（0175）升5%，報29.2元。港交所（0388）升1.5%，報449.6元。

3家內地電訊商的ADR將於下周一起停止買賣，中移動（0941）低開10%，報39元。中電信（0728）跌9.9%，報1.83元。中聯通（0762）跌11%，報3.95元。