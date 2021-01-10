反壟斷｜市監總局︰對壟斷之「果」依法加大監管執法力度

中央經濟工作會議提出，要放寬市場准入，促進公平競爭，保護智慧財產權，建設統一大市場，營造市場化、法治化、國際化營商環境。國家市場監督管理總局局長張工接受官媒訪問時指出，將推動反壟斷法加快修訂。

他總結2020年工作稱，市場監管總局去年把維護促進市場公平競爭作為市場監管重要著力點，不斷加大反壟斷和反不正當競爭執法力度，鮮明釋放了無論線上線下都不能成為反壟斷、反不正當競爭法外之地的強烈信號。通過立案調查和行政處罰，及時糾正平台經濟競爭失序的一些突出問題；圍繞民生保障強化反壟斷、反不正當競爭執法，查處了原料藥等一批重大典型案件；加強競爭法律制度建設，推動《反壟斷法》修訂，發佈《經營者集中審查暫行規定》《經營者反壟斷合規指南》等規章指南，向社會公開徵求《平台經濟領域反壟斷指南》意見；強化公平競爭審查剛性約束，清理廢除近6000件妨礙市場公平競爭的政策檔，配合相關部門加強協同監管等。這些舉措對於樹立和維護反壟斷、反不正當競爭法律權威性、嚴肅性，引導市場主體規範健康發展，保護市場創新活力，保障消費者合法權益，發揮了積極作用，社會各界給予廣泛關注。

接下來，市場監管部門將圍繞中央經濟工作會議部署的「強化反壟斷和防止資本無序擴張」等重點任務，切實履行好反壟斷和反不正當競爭職責。概括起來，就是堅持「三個並重」，不斷提升監管能力，加快完善競爭治理，努力營造公平競爭的制度環境。

張工又提到，對壟斷之「果」，要依法加大監管執法力度。同時，要更加注重源頭治「因」、過程治「因」，並將通過完善市場准入制度，強化公平競爭審查，主動加強行業協同監管，促進產業政策和競爭政策協調，綜合施策形成合力，努力構建有效有序競爭的市場格局。

另外，市場監管總局既要注重反壟斷、反不正當競爭執法實踐，又要注重構建維護公平競爭的長效機制，該局將在加強執法的同時，加快完善市場競爭規則，特別是推動《反壟斷法》加快修訂，加快出台《平台經濟領域反壟斷指南》《網路交易監督管理辦法》，完善平台企業壟斷認定、消費者權益保護等方面的規則。