恒指午後升幅收窄　吉利倒跌0.8%　頤海國際插7%｜持續更新

美國股市升勢持續，其中道指於上周五曾升穿31100點，納指則企穩13000點。雖然美股上揚，但是多隻中資股從當地時間周一起，會在美國除牌，相關股份表現今日勢成投資者焦點。

【13:40】農夫山泉回吐0.8%

港股持續反覆，恒指午市後升197點或0.71%，新報28075點；科技指數新報8744點，升113點或1.32%。

內需股回軟，頤海國際（1579）插7%，現報110元；農夫山泉（9633）回吐0.8%，現報66.05元；蒙牛乳業（2319）跌1.1%，報50.75元；華潤啤酒（0291）報72.45元，跌4%。

汽車股吉利（0175）倒跌0.8%，新報33元；比亞廸升6.3%，新報255.2元。

【13:35】

內地股市反覆，上證指數低收，現報3555點，跌14點或0.47%；深證成份指數現報15232點，跌87點或0.57%，滬深300指數跌8點或0.15%，報5487點。

【12:10】恒大物業一度飆逾15%

港股高開125點，其後反覆上落，恒指半日收市報28122點，升244點或0.88%；國企指數報11167點，升211點或1.93%；科技指數報8802點，升171點或1.99%。成交金額1,424.26億元。

中資電訊中移動（0941）升勢強勁，持續急升逾8%，中午收報44.9元，升8.2%。半日成交金額156.84億元。其次中國聯通（0762）收報4.71元，升6.8%；成交金額17.39億元。

獲交銀重申買入評級，舜宇光學（2382）破頂兼升破200元關，最高見204.6元，收升6.1%，報200.6元。

重磅科技股騰訊（0700）回到600元水平，最高見602元，收報596.5元，升4.1%。成交金額130.05億元。阿里（9988）收升1.4%，報227.4元。網易（9999）刷新高見181.6元，收報177.6元，升3.2%。

中芯國際（0981）最高見27.45元，中午收市報26.25元，升5%。

焦點汽車股吉利（0175）破頂後曾插至32.35元水平，跌2.7%，中午收市前未回上周水平，收報33.05元，微跌0.6%。比亞廸（1211）再破頂，見264.6元，收報261.元或升8.7%。長汽（2333）刷新高，見31.8元，收報31.2元或升5.6%。

恒大物業（6666）破頂見12.8元，曾飆逾15%，中午收報12.68元，仍升14.2%。

【10:45】中芯國際曾飆近1成

港股升幅收窄，恒指現報28037點，升159點或0.57%；國指新報11121點，升166點；科技指數現報8798點，升167點。

澄清非與百度合作生產電動車建議交易訂約方的吉利汽車（0175）早段再破頂，最高見35.5元，現報33.25元，無升跌。比亞迪（1211）同樣破頂，飆升9.3%，現報262.6元，最高見264元。長汽（2333）也破頂，最高見31.8元，現升6.3%，報31.4元。東風（0489）升1.13%，報9.82元。

科技股騰訊（0700）高開見602元，現升4%，報595.5元；阿里（9988）現升2.3%，報229.4元；舜宇光學（2382）刷新高見204.6元，現升7.2%，報202.8元；網易（9999）現升3.7%，報178.4元；小米（1810）現升2.7%，報32.8元。

獲美場外交易持續到下月1日的中芯國際（0981）曾飆近1成，現報26.85元，升7.4%。

三大中資電訊股中移動（0941）飆升7.8%，現報44.75元；中國聯通（0762）升5.9%，新報4.67元；中國電信（0728）現報2.05元，升4.6%。

福耀玻璃（3606）於上周五宣布擬配發1.01億股H股，配股價不低於配售或認購價日前中的5個交易日的平均收市價80%。今早公司股價仍抽升，最新報53.15元，升16%。

【09:52】台韓股市早段上揚

亞太區股市普遍上揚，台股最新報15516點，升52點，韓國KOSPI指數最新報3228點，升76點，澳洲ASX 200指數報6720點，跌37點，日股今日假期休市。

【09:49】車股續上揚

車股今早續上揚，比亞迪（1211）升5.8%，報254.2元，吉利（0175）升0.5%，報33.4元，長汽（2333）升2.4%，報30.25元，東風（0489）跌0.2%，報9.69元，華晨（1114）升0.8%，報6.62元。

此外中芯（0981）可在美國場外交易市場買賣至2月1日，最新報27.1元，升8.4%。

【09:30】滬深兩市皆高開

內地股市高開，上證高開1點，報3571點，深成高開33點，報15353點。

【09:25】港股重上28000點

恒指今早高開125點，最新報28003點，恒生科指高開100點，報8730點，國指最新報11035點，升79點。

中移動（0941）高開2%，最新報42.35元，騰訊（0700）高開1.4%，報581元，滙豐（0005）低開0.8%，報43.05元。