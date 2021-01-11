港股維持逾百點升幅　中芯曾飆1成　中移動反彈升近8%｜持續更新

美國股市升勢持續，其中道指於上周五曾升穿31100點，納指則企穩13000點。雖然美股上揚，但是多隻中資股從當地時間周一起，會在美國除牌，相關股份表現今日勢成投資者焦點。

【10:45】中芯國際曾飆近1成

港股升幅收窄，恒指現報28037點，升159點或0.57%；國指新報11121點，升166點；科技指數現報8798點，升167點。

澄清非與百度合作生產電動車建議交易訂約方的吉利汽車（0175）早段再破頂，最高見35.5元，現報33.25元，無升跌。比亞迪（1211）同樣破頂，飆升9.3%，現報262.6元，最高見264元。長汽（2333）也破頂，最高見31.8元，現升6.3%，報31.4元。東風（0489）升1.13%，報9.82元。

科技股騰訊（0700）高開見602元，現升4%，報595.5元；阿里（9988）現升2.3%，報229.4元；舜宇光學（2382）刷新高見204.6元，現升7.2%，報202.8元；網易（9999）現升3.7%，報178.4元；小米（1810）現升2.7%，報32.8元。

獲美場外交易持續到下月1日的中芯國際（0981）曾飆近1成，現報26.85元，升7.4%。

三大中資電訊股中移動（0941）飆升7.8%，現報44.75元；中國聯通（0762）升5.9%，新報4.67元；中國電信（0728）現報2.05元，升4.6%。

福耀玻璃（3606）於上周五宣布擬配發1.01億股H股，配股價不低於配售或認購價日前中的5個交易日的平均收市價80%。今早公司股價仍抽升，最新報53.15元，升16%。

【09:52】台韓股市早段上揚

亞太區股市普遍上揚，台股最新報15516點，升52點，韓國KOSPI指數最新報3228點，升76點，澳洲ASX 200指數報6720點，跌37點，日股今日假期休市。

【09:49】車股續上揚

車股今早續上揚，比亞迪（1211）升5.8%，報254.2元，吉利（0175）升0.5%，報33.4元，長汽（2333）升2.4%，報30.25元，東風（0489）跌0.2%，報9.69元，華晨（1114）升0.8%，報6.62元。

此外中芯（0981）可在美國場外交易市場買賣至2月1日，最新報27.1元，升8.4%。

【09:30】滬深兩市皆高開

內地股市高開，上證高開1點，報3571點，深成高開33點，報15353點。

【09:25】港股重上28000點

恒指今早高開125點，最新報28003點，恒生科指高開100點，報8730點，國指最新報11035點，升79點。

中移動（0941）高開2%，最新報42.35元，騰訊（0700）高開1.4%，報581元，滙豐（0005）低開0.8%，報43.05元。