車股續上揚　比亞迪挑戰260元｜持續更新

撰文：張偉倫
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美國股市升勢持續，其中道指於上周五曾升穿31100點，納指則企穩13000點。雖然美股上揚，但是多隻中資股從當地時間周一起，會在美國除牌，相關股份表現今日勢成投資者焦點。
【09:52】台輟股市早段上揚
亞太區股市普遍上揚，台股最新報15516點，升52點，韓國KOSPI指數最新報3228點，升76點，澳洲ASX 200指數報6720點，跌37點，日股今日假期休市。
【09:49】車股續上揚
車股今早續上揚，比亞迪（1211）升5.8%，報254.2元，吉利（0175）升0.5%，報33.4元，長汽（2333）升2.4%，報30.25元，東風（0489）跌0.2%，報9.69元，華晨（1114）升0.8%，報6.62元。
此外中芯（0981）可在美國場外交易市場買賣至2月1日，最新報27.1元，升8.4%。
【09:30】滬深兩市皆高開
內地股市高開，上證高開1點，報3571點，深成高開33點，報15353點。
【09:25】港股重上28000點
恒指今早高開125點，最新報28003點，恒生科指高開100點，報8730點，國指最新報11035點，升79點。
中行動（0941）高開2%，最新報42.35元，騰訊（0700）高開1.4%，報581元，滙豐（0005）低開0.8%，報43.05元。