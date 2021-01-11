盈富基金不再加注受制裁股份 David Webb﹕應更換信託人！

盈富基金（2800）今早發出公告，指出受到美國政府行政命令影響，從今日（11日）起不會對受到美國政府制裁的股份作新投資，又指出盈富基金不適合美國人。有關公告引起市場人士熱議，其中資深投資者David Webb於其個人Facebook賬戶上指出，盈富基金的監管委員會應考慮更換基金信託人及管理人。

盈富基金是追蹤恒生指數的成份股組合，及各成份股於指數內比重。目前盈富基金信託人及管理人均是來自美國的道富，分別為道富銀行及道富環球投資管理亞洲。

David Webb指出，盈富基金的監督委員會擁有權力更換信託人及管理人，最好立即換成為非美國信託人及管理人。他又指出在更換股信託人及基金管理人前，市值1,050億元的盈富基金難以蹤恒生指數。

中海油被列入涉軍名單

美國政府於去年11月12日發出行政命令，指出美國個人及機構從今年1月11日起，不能再投資被指涉及解放軍的中資企業。中國移動（0941）﹑中國聯通（0762）及中國海洋石油（0883）三隻藍籌股皆受影響。

中海油於公告內指出，對於美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於今年1月8日，將公司加入其管理的涉嫌與中國軍方有聯繫的中國公司名單。

中海油指出對OFAC的決定和行動表示遺憾，又指出從2001年2月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值。公司正在評估相關情況的影響，亦會密切跟蹤相關情況，未來會根據港交所證券上市規則及適用法律，按需要適時進一步發出公告。