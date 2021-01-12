中概股蔚來汽車漲逾6%創新高　區塊鏈股集體大跌

中概股於周一（11日）升跌不一，其中蔚來汽車漲逾6%創新高，盤中漲幅一度達到13%，市值突破1,000億美元。多家券商此前上調該公司目標價，中金公司對其目標價為85美元，美銀和德銀均將其目標價上調至70美元，摩根大通將其目標價上調至75美元。

此外，《CNBC》主持人、著名的美國股市評論員Jim Cramer則表示，蔚來是下一個特斯拉。

區塊鏈股集體大跌，中網載線大跌18.45%，迅雷大跌13.72%，嘉楠科技下跌11.68%，第九城市下跌3.41%。

知名中概股中，百度下跌8.62%，阿里巴巴下跌3.73%，拼多多下跌4.58%，嗶哩嗶哩下跌5.06%，蛋殼公寓下跌6.15%，理想汽車下跌4.40%，小鵬汽車下跌2.40%，京東下跌1.27%，36氪下跌7.47%，網易下跌4.69%，唯品會下跌0.77%，趣頭條下跌1.04%，貝殼下跌1.52%，虎牙下跌1.56%，騰訊音樂下跌0.33%，新氧下跌0.34%，網易有道下跌2.25%，跟誰學下跌0.60%，攜程下跌1.90%，好未來下跌1.93%，新東方下跌1.98%，陌陌下跌1.98%，獵豹移動下跌3.02%，如涵下跌1.32%，金山雲下跌1.48%，蘑菇街下跌1.79%。

寺庫飆漲22.82%，人人網上漲9.95%，鬥魚上漲6.53%，達達集團上漲4.79%，小牛電動上漲3.13%，汽車之家上漲3.36%，愛奇藝上漲2.04%，華米科技上漲1.72%，歡聚集團上漲0.11%，流利說上漲2.05%，百世集團上漲3.54%，宜人貸上漲3.22%。

美股則低收，道指收盤下跌89.28點，或0.29%，報31008.69點；納指跌165.54點，或1.25%，報13036.43點；標普500指數跌25.07點，或0.66%，報3799.61點。