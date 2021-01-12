恒指升近200點　受制裁股強勢　中芯中移動齊升逾半成｜持續更新

美股上周創新高，但部分投資者鎖定利潤，道指隔晚收市報31008點，跌89點。納指報13036點，跌165點。標指報3799點，跌25點。大型科技股受壓，Twitter收跌6%，亞馬遜、蘋果下跌2%，Tesla大跌近8%。

【14:05】恒指企穩28000點樓上

港股續強勢，恒指現升196點或0.71%，報28105點；國指升92點或0.84%，報11152點；科指升43點或0.51%，報8709點。大市成交額1,261億元。

制裁股表現強，中芯國際現升6.12%，報26.85元；中移動現升5.35%，報46.25元；中聯通亦升4.5%，報4.87元；中海外升2.55%，報16.88元。

另外，小米亦升4.5%，報33.5元。另一強勢股安踏體育﹙2020﹚亦升4.1%，報133.5元。

證券股方面，中信証券﹙6030﹚大升逾7%，高見19.4元。

舜宇光學科技﹙2382﹚及瑞聲科技﹙2018﹚亦挫近3%，藍籌中表現最差股份。

【13:12】中移動揚5%

中移動午後續升，現報46.1元，升5.01%。

港股企28000點樓上，現報28012點，升104點或0.37%。

【12:20】友邦破頂升1.1%

恒生指數半日收28037點，升129點或0.5%。恒生科技指數報8713點，升48點或0.6%。國指升59點或0.5%，報11119點。成交金額968億元。

汽車股跌勢持續，吉利（0175）半日跌1.2%，收報32元，成交金額22.3億元；比亞迪（1211）挫3.2%，收報247.8元，成交金額25.2億元；長汽（2333）跌2.5%，收報29.85元；福耀玻璃（3606）跌3.8%，收報50.25元；惟東風（0489）升5.3%，收報9.95元，成交金額30.48億元。

中移動（0941）半日升4.6%，收報45.9元，成交金額56.6億元。騰訊（0700）倒跌0.2%，收報590元，成交金額54.6億元。

友邦（1299）續創新高，衝100元大關，半日升1.1%，收報99.9元。滙豐控股（0005）升0.4%，收報43.2元。

科技股小米（1810）回上，升3.6%，收報33.2元。阿里巴巴（9988）跌0.2%，收報220.6元。美團（3690）續跌1.5%，收報305元。

智能家居股海爾智家（6690）創新高，最高見34.65元，半日升2.7%，收報34.25元。

半導體股中芯國際（0981）曾飆6%，半日仍升4.7%，收報26.5元；華虹半導體（1347）升幅收窄，升1.6%，收報41元。

【11:08】中芯國際升6%

港股修復失地，恒生指數升201點或0.72%，報28110點。國指升90點或0.82%，報11150點。科技指數升91點或1.05%，報8756點。

騰訊（0700）微升0.3%，報592.5元。阿里巴巴（9988）跌0.4%，報220.2元。美團（3690）倒跌1.1%，新報306.2元。

中移動（0941）續升4.3%，報45.8元，中國聯通（0762）升3.4%，新報4.82元。中海油（0883）倒升0.84%，報7.22元。

中芯國際（0981）升6%，新報26.8元；華虹半導體（1347）升4.5%，報52.15元。

吉利（0175）0.5%，新報32.25元；比亞迪（1211）跌幅收窄，跌2.8%，新報249元。

【10:32】周大福一度飆8.8%

周大福（1929）昨公布上財季整體零售值按年上升17.5%，帶動股價今早一度飆8.8%，高見10.84元，新報10.38元，仍升4.4%。同行對手六福（0590）現漲3%；周生生（0116）升1.4%。

恒指曾穿28000點，漲逾200點，現升64點，報27972點。

【10:10】恒指倒升

恒指倒升，最新報27987點，升79點，國指升20點，報11079點，恒生科指升25點，報8690點。

【09:52】比亞迪插逾6%

內地汽車銷零售全年跌7%，汽車股顯著下挫。比亞迪（1211）插6.5%，新報239.6元；吉利（0175）跌3.7%，新報31.2元；長汽（2333）挫8.2%，新報28.1元。

【09:20】恒生指數低開13點

恒生指數低開13點，報27894點。國指升4點，報11063點。騰訊（0700）低開0.8%，報586.5元。阿里巴巴（9988）平開報221元。美團（3690）微升0.1%，開報310元。

中移動（0941）高開0.8%，報44.25元，中國聯通（0762）則平開報4.66元。中海油（0883）跌2%，報7.01元。吉利（0175）低開0.6%，報32.2元。