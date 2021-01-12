野村：中國12月出口增速料超預期

投行野村發表報吿稱，亞洲區陸續公布的12月貿易數據顯示區內出口繼續向好，該行並預期中國本週稍後公布的12月份出口將錄得超出市場預期的18%按年增長。

《路透》報道，亞洲出口在歐美受到變種新冠病毒疫情肆虐下仍展現強勢有其道理，且在未來數月仍可維持；但當歐美經濟於第二季度在疫情受控下開始加速時，亞洲出口增速則可能開始轉弱。

野村表示，第一個主要原因是，疫情對服務業的打擊較製造業嚴重得多，而服務業在全球最先進經濟體中佔GDP最大比重，但與製造業相比，服務業的跨境交易也較小。歐美對製造業成品的需求推動亞洲出口，且新一波疫情帶動了對個人防護裝備和電子產品（因在家工作的需要）的需求，而亞洲是這些需求商品的最大生產地。

另一推動亞洲出口的重要原因是病毒肆虐及社交距離增加以控制疫情，令到歐美製造業板塊出現供應瓶頸，只要當中幾個關件部件供應受中斷，整個生產鏈就會減慢，這逼使歐美國家更多地依賴亞洲的供應鏈，因後者仍相對良好地運作。此外，製造業產出價格壓力正在上升，這在美國尤為突出，情況並可能因美元貶值而加劇。

報吿稱，該行對亞洲出口情況的評估與西方國家早前出現疫情的情況吻合。當歐美等地出現第一波疫情時，中國的出口增長開始復甦，而在美國第二波疫情時，其他亞洲（除日本外）市場的出也出現復甦。

此外，該行跟蹤評估亞洲出口前景的三項數據都正指向上升，包括衡量亞洲（日本除外）總出口中的領先指數（NELI）連續五個月上升；美國半導體設備出貨訂單于11月份半導按年增長23%；以及反映乾散貨運價的波羅的海指數，在近幾個星期開始急升。

不過，野村表示，當歐美國家廣泛接種疫苗並顯示出能成功控制疫情時（該行假設這將在今年第二季出現），歐美的供應瓶頸及對個人防護裝備與電子產品的需求均減少時，亞洲的商品出口增長動力可能會減慢。