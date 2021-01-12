渣打大灣區營商景氣指數升至50.2　企業計劃今年平均加薪2.5%

渣打銀行及香港貿易發展局合作編制的「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI）表明，2020年第4季度大灣區營商信心持續改善。GBAI商業活動「現狀」指數從2020年第3季度的42.4，攀升至第4季度的50.2，超過了50的中界線。

報告指，雖然具前瞻性的「預期」指數從之前的56.2，降至54.1，但依然處於擴張區間，表明隨着中國走過了新冠疫情後經濟復蘇曲線的最陡峭部分，經濟發展步伐進一步走向正軌。

報告又指，企業計劃在2021年平均加薪2.5%，高於2020年的1.4%。至於受訪者今年是否計劃調整不同地區的市場規模，超過90%的受訪者已經或者計劃開拓中國境內市場，而不足40%的受訪者表示會開拓或加強歐美市場。考慮到在2021年的大部分時期，中國（和大灣區）的經濟增速很可能將繼續超過全球其他多數市場，36%的受訪者計劃增加境內市場的業務或開始在境內市場開展業務。報告認為，無論是為了實現生產多元化、降低工資成本、還是利用東盟不斷增長的消費市場，考慮向東盟市場，以及亞洲其他地區擴張的公司將有望實現更高增速。

報告顯示，於大灣區發展的公司普遍採用在多個城市經營的模式，深圳和廣州的現有受訪者比例最高，分別為55%和58%，計劃在2021年擴張業務的百分比也最高，分別為18%和16%。東莞和佛山的受訪者比例也有所上升，這可能是因為它們與深圳和廣州的融合度較高，可以受益於溢出效應。

45%受訪者認為全球新冠疫情進一步擴散是2021年的最大擔憂，而中美關係的進一步惡化是第二大擔憂，佔14%。人民幣的進一步波動和中國經濟增速再次放緩是另外兩大擔憂，佔比均為11%。