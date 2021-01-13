2020年港交所除牌上市公司數量創新高　達31家

《證券時報》周二（12日）報道，統計數據發現，2010年以來港交所合計除牌72家上市公司，僅2020年除牌的上市公司家數佔比已達43%。這向市場傳達一個信號，未來被除牌的上市公司數量可能會越來越多。

港交所披露易網站顯示，2020年按照《上市規則》的除牌程式予以取消的上市公司數量多達31家，其中主機板23家，創業板8家。

Wind數據統計顯示，這31家被除牌的上市公司，除牌前合計總市值1,008億港元，其中有4家除牌前總市值超過100億港元。僅2020年12月，就有7家公司被除牌。

統計數據顯示，2010年以來，港交所按照《上市規則》規定除牌的上市公司數量合計有72家。2018年8月《上市規則》有關除牌條文的修訂正式生效，促使不再符合持續上市準則的發行人及時除牌，並就除牌的過程向市場提供確定性。

《上市規則》修訂包括，主機板新增一項除牌準則，讓聯交所可在發行人持續停牌18個月後將其除牌，除牌程式生效後，如果沒有足夠業務運作或資產的發行人將不再需要經過三個階段的除牌程式，而是直接除牌退市。對創業板上市公司持續停牌12月後有權將其除牌。

因此，從2018年之前每年屈指可數的退市公司數量大增至2019年的19家，再到2020年的31家。僅2020年除牌公司數量佔過去10年來總和的43%。

從港交所日前公佈的最新數據來看，截至2020年12月31日，因未能維持足夠業務運作或資產而被置於除牌程式的主機板公司已有8家，已向1家公司發出除牌通知，已經獲得上市委員會批准的除牌公司合計達到81家，其中主機板64家，創業板17家。處於停牌公司數量合計16家，主機板13家，創業板3家。根據聯交所《上市規則》相關規定，主機板公司連續停牌18個月或者創業板公司連續停牌12個月，聯交所有權取消公司的上市地位。

上述數據說明，至少在2021年，港交所除牌上市公司數量將進一步猛增。