恒指上試28400點　三桶油炒上　中海油抽升近半成｜持續更新

撰文：張偉倫
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美股向上，道指收市報31068點，升60點。納指報13072點，升36點。標指報3801點，升1點。部分熱門中概股飆升，富途控股漲超15%、百度大漲9%、小鵬汽車大升逾22%。
【10:01】三桶油上揚
油價上揚，油股明顯炒上，中海油（0883）曾高見7.66元，最新報7.65元，升4.8%，中石油（0857）升3.6%，最新報2.57元，中石化（0386）升2.1%，最新報3.86元。
恒指最新報28396點，升119點，國指升40點，報11258點，恒生科指最新報8783點，升57點。
【09:36】內地股市早段上揚
內地股市早段上揚，上證最新報3610點，升2點，深成最新報15498點，升38點，滬深300最新報5622點，升25點，創業板最新報3190點，升9點。
【09:20】恒生指數高開32點
恒生指數高開32點，報28309點。國指升24點，報11242點。騰訊（0700）微跌0.1%，報589.5元。阿里巴巴（9988）升0.7%，報221.6元。美團（3690）跌0.6%，開報300元。
內險股企穩，中國平安（2318）升1.3%，開報100.9元，上紅底關。友邦（1299）平開企穩103元。
中移動（0941）回吐0.5%，報46.55元。聯想集團（0992）擬發行CDR在科創板上市，大升15%，報9.25元。