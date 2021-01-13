恒指偏軟半日跌7點　三桶油逆市炒上　中移動挑戰48元｜持續更新

美股向上，道指收市報31068點，升60點。納指報13072點，升36點。標指報3801點，升1點。部分熱門中概股飆升，富途控股漲超15%、百度大漲9%、小鵬汽車大升逾22%。
【12:22】恒指半日跌7點
恒指走勢反覆，半日跌7點，報28268點，國指中午收市報11199點，跌18點，恒生科指數最新報8695點，跌30點，成交額為1,121.2億元。
中海油（0883）升8%，報7.89元，升8.1%，中石油（0857）報4.8%，報2.6元，中石化（0386）報3.9元，報3.2%。
濠賭股方面，銀娛（0027）報60.55元，升1.9%，金沙（1928）報31.5元，跌0.6%，永利（1128）報12.58元，升1.3%，澳博（0880）升0.8%，報8.51元。
中資電訊股方面，聯通（0762）報5.02元，升1.6%，中移動（0941）挑戰48元，報47.35元，升1.2%，中電信（0728）升4.1%，報2.28元。
金融股方面，滙豐（0005）報42.75元，跌1.2%，港交所（0388）升1.2%，報455.6元，友邦（1299）報101.5元，跌1.5%。
【11:12】濠賭股普遍上揚
濠賭股今早普遍上揚，永利（1128）升1.1%，最新報12.56元，澳博（0880）報8.48元，升0.5%，金沙（1928）報31.55元，跌0.5%，美高梅（2282）升3%，報12.54元，新濠（0200）最新報14.56元，升1.1%。
【10:47】金融股走勢個別 友邦回吐1.4%
金融股走勢個別，昨日創下新高的友邦（1299）回吐1.4%，最新報101.6元，港交所（0388）最新報456.4元，升1.4%，滙豐（0005）最新報42.9元，跌0.8%。
【10:01】三桶油上揚
油價上揚，油股明顯炒上，中海油（0883）曾高見7.66元，最新報7.65元，升4.8%，中石油（0857）升3.6%，最新報2.57元，中石化（0386）升2.1%，最新報3.86元。
恒指最新報28396點，升119點，國指升40點，報11258點，恒生科指最新報8783點，升57點。
【09:36】內地股市早段上揚
內地股市早段上揚，上證最新報3610點，升2點，深成最新報15498點，升38點，滬深300最新報5622點，升25點，創業板最新報3190點，升9點。
【09:20】恒生指數高開32點
恒生指數高開32點，報28309點。國指升24點，報11242點。騰訊（0700）微跌0.1%，報589.5元。阿里巴巴（9988）升0.7%，報221.6元。美團（3690）跌0.6%，開報300元。
內險股企穩，中國平安（2318）升1.3%，開報100.9元，上紅底關。友邦（1299）平開企穩103元。
中移動（0941）回吐0.5%，報46.55元。聯想集團（0992）擬發行CDR在科創板上市，大升15%，報9.25元。