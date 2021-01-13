瑞銀料國產汽車取得綜合優勢　預測行業四大情景

瑞銀中國汽車行業分析師鞏旻指，中國汽車業的領域，由過去爭奪市場份額，已轉變成電動車、無人駕駛，將過去風電、光伏業取得的成功，在新能源汽車產業複製。

他指出，新能源汽車在技術上，有一定的指標可比較，而中國的新能源汽車板塊，一些領先企業的產品是可與世界其他頂尖的車企可比。他認為，在全球的汽車行業，中國是取得了綜合的優勢，例如美國車企的技術比較領先，但製造成本相對高昂；歐洲的電池、自動駕駛技術則比較弱。

鞏旻提出了未來中國汽車行業的四大情況。最樂觀的情況是，中國汽車業能夠大獲全勝，中國品牌在國內市場取得七成至八成的市場份額，而國外亦佔有兩成，情況如日韓的汽車業相似。

第二個情況是國產汽車賣往西方國家時遇阻礙，西方消費者對中國品牌不信任，或基於「車聯網」涉及遠程遙控、通信數據等安全問題，又或者國產汽車在海外銷售會遇上貿易壁壘，甚至是關稅限制。

科企發揮AI專長 強化自動駕駛發展

第三個情況是中國的國產汽車繼續落後於西方品牌，只能在低端品牌需求發展。而第四個情況則是「合作」，情況似是手機市場，西方企業的品牌發展較佳，而中國在代工生產方面佔有優勢，中國繼續充當代工的角色。

對於近期愈來愈多科技企業有意沾手造車行業，與傳統車企合作發展，鞏旻相信這些科技企業會利用本身的技術專長，例如發揮本身人工智能的專長，加強自動駕駛；又或者是強項在於車載娛樂系統，在新汽車上搭建。