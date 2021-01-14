高盛首席經濟學家：美股即將迎來回調　但長期前景看好

高盛集團首席經濟學家詹·哈祖斯（Jan Hatzius）表示，在上周觸及紀錄高位之後，美國股市和債市近期可能會「稍作喘息」。

《騰訊美股》1月14日報道，哈祖斯在近日接受採訪時分享了他對美國股市前景的展望，並解釋市場估值可能會停止「持續走高」的原因。他表示，由於人們重新開始關注美聯儲可能縮減刺激計劃的問題，再加上目前長期利率正在回升的形勢，股市可能會暫停漲勢。

上週，民主黨在佐治亞州參議院決選中大獲全勝，且美國國會確認拜登（Joe Biden）在總統大選中獲勝之後，基準10年期美國國債收益率突破1%關口。隨後，10年期美債收益率周二觸及1.18%。

由於美國國債收益率是所有全球債券的基準，因此這就意味着企業借債的利率將會上升，償還債務的成本也會因此變高，給企業的財務狀況帶來更大的壓力，從而損害其股價。與此同時，如果美聯儲對其「量化寬鬆」計劃作出任何縮減，那麼都將意味着注入經濟的資金將會減少，這也可能會像2013年那樣損及股市。

儘管美股市場可能在短期內出現回調，但哈祖斯表示，高盛看好美國股市的長期前景，並相信美股還將繼續走高。他表示：「我們仍然認為，對於股票和信貸等風險資產來說，這是一個友好的環境。我們正處於商業周期的早期，美國經濟中仍有很大的閒置部分，而其他經濟體就更是如此。」

他解釋說，通脹率仍舊低於目標水平，而全球各國央行和財政政策依然相當專注於恢復經濟活動，整體上來說對市場相當有利。