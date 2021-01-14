恒指半日升139點　ATM領漲大市　騰訊成交金額居首│持續更新

美股收市變動不大，市場等候美國候任總統拜登更多刺激經濟政策的細節，亦關注國會對總統特朗普的彈劾聆訊。道指收市報31060點，跌8點。納指報13128點，升56點。標指報3809點，升8點。

【12:10】港股半日升139點

恒生指數中午收市報28375點，升139點或0.49%。恒生科技指數最高見8875點，刷新高，收報8871點，升201點或2.3%。國指升79點或0.71%，報11264點。大市成交金額億1,102.7億元。

有傳特朗普政府決定不在將內地科企納入制裁名單，「ATM」顯著回湧，騰訊（0700）最高見625元，回上30天線，中午收報622元，仍升4.4%，半日成交金額117.07億元居首位。阿里巴巴（9988）收報233.8元，升4.5%，成交金額58.8億元，為第二大成交股。美團（3690）收升5.6%，313元。

保利協鑫能源（3800）擬折讓配股，最高見1.49元，中午收報1.44元或升17.1%，成交金額34.86億元。協鑫新能源（0451）收報0.3元，揚7.1%。

鴻海旗下富士康集團（2038）與吉利（0175）合作成立合資公司為全球汽車及出行產業提供一站式服務，今早富士康股價一度升18%，最高見1.44元，中午收報1.41元，仍升15.6%。吉利則升2%，收報33.35元，成交金額20.75億元。其他汽車股華晨中國（1114）升0.75%，收報6.71元。比亞廸（1211）跌2.5%，收報251.6元。東風（0489）跌1.4%，收報9.48元。長汽（2333）跌1.8%，收報28.1元。

中移動（0941）中午收報47.6元，升3.6%%；聯通（0762）升2.6%，收報5.05元；中國電信（0728）收報2.32元，升4%。

中海油（0883）最高見8.15元，觸及30天線位，半日升5.2%，收報8.1元，成交金額24億元。中石化（0386），最高見4.05元，中午收市報3.97元，無升跌。

【11:58】美麗華曾高見16.1元

美麗華（0071）炒上，曾高見16.1元，最新報15.58元，抽升14.6%。

【11:23】保利協鑫升逾17%

保利協鑫能源（3800）擬折讓12%配股 淨籌逾41億元，現升17.1%，報1.44元，最高見1.45元。

恒生指數新報28362點，升126點或0.45%。

上證中午收市報3588點，跌10點，深成報15239點，跌125點，滬深300報5517點，跌60點，創業板報3118點，跌11點。

【10:50】安踏刷新高見135元

港股升幅收窄，恒生指數新報228323點，升87點或0.31%。恒生科技指數報8816點，升146點或1.69%。國指升56點或0.51%，報11241點。大市成交金額億800億元。

「ATM」高開，騰訊（0700）升逾4.28%，現報621.5元。阿里巴巴（9988）升3.6%，現報231.8元。美團（3690）升逾半成，現報312.6元。

運動股安踏（2020）第四季安踏品牌產品，零售金額按年錄得低單位數增長，股價今早先低後高，曾飆升3.8%，刷新高見135元，新造價130.8玩，現升0.62%，成交金額49.14億元。李寧（2331）升0.3%，現報49.4元；中國動向（3818）升4.2%，現報0.75元。

盈富基金（2800）再次投資遭美制裁的中移動（0941）新造價47.4元，升3.2%；聯通（0762）現升3.1%，報5.07元；中海油（0883）升3%，新報7.93元。盈富基金則升0.28%，新報28.48元。

【10:15】盈富基金重新投資中移動等3藍籌

盈富基金（2800）從今日（14日）起再次投資遭美國制裁的3隻藍籌股。3隻藍籌股分別為中移動（0941）﹑聯通（0762）及中海油（0883）。

中海油最新報7.88元，升2.3%，聯通最新報5.03元，升2.2%，中移動最新報47.4元，升3.2%。

【09:41】車股走勢個別 比亞迪跌3.1%

車股走勢個別，長汽（2333）升1%，最新報28.9元，吉利（0175）最新報34元，升4%，廣汽（2238）升0.4%，報7.932元，比亞迪（1211）則跌3.1%，報250元。

【09:30】內地股市低開

內地股市低開，上證報3584點，低開13點，深成低開81點，報15283點，滬深300低開21點，報5556點，創業板低開28點，報3101點。

【09:20】恒生指數高開172點

恒指高開172點，報28408點，國指高開97點，報11282點，恒生科指報8774點，高開105點。

「ATM」齊齊高開，騰訊（0700）升逾2%，報608元。阿里巴巴（9988）升3.6%，報231.8元。美團（3690）升2.2%，開報302.8元。

中國平安（2318）升1.7%，開報102.7元；國壽（2628）升0.6%，報17.98元。友邦（1299）回吐0.7%，報101元。中移動（0941）升逾1%，報46.45元