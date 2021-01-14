盈富今日起重新投資中移動等3隻藍籌股　中海油揚逾2%｜持續更新

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美股收市變動不大，市場等候美國候任總統拜登更多刺激經濟政策的細節，亦關注國會對總統特朗普的彈劾聆訊。道指收市報31060點，跌8點。納指報13128點，升56點。標指報3809點，升8點。
【10:15】盈富基金重新投資中移動等3藍籌
盈富基金（2800）從今日（14日）起再次投資遭美國制裁的3隻藍籌股。3隻藍籌股分別為中移動（0941）﹑聯通（0762）及中海油（0883）。
中海油最新報7.88元，升2.3%，聯通最新報5.03元，升2.2%，中移動最新報47.4元，升3.2%。
【09:41】車股走勢個別 比亞迪跌3.1%
車股走勢個別，長汽（2333）升1%，最新報28.9元，吉利（0175）最新報34元，升4%，廣汽（2238）升0.4%，報7.932元，比亞迪（1211）則跌3.1%，報250元。
【09:30】內地股市低開
內地股市低開，上證報3584點，低開13點，深成低開81點，報15283點，滬深300低開21點，報5556點，創業板低開28點，報3101點。
【09:20】恒生指數高開172點
恒指高開172點，報28408點，國指高開97點，報11282點，恒生科指報8774點，高開105點。
「ATM」齊齊高開，騰訊（0700）升逾2%，報608元。阿里巴巴（9988）升3.6%，報231.8元。美團（3690）升2.2%，開報302.8元。
中國平安（2318）升1.7%，開報102.7元；國壽（2628）升0.6%，報17.98元。友邦（1299）回吐0.7%，報101元。中移動（0941）升逾1%，報46.45元