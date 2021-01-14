內地去年貿易進出口總額按年增1.9%　創歷史新高

內地海關總署今日（1４日）發佈數據，2020年中國貨物貿易進出口總額為32.16萬億元人民幣，按年增長1.9%。規模再創歷史新高。其中出口增長4%，進口下降0.7%，貿易順差增加27.4%。

數據顯示，中國12月出口以人民幣計按年10.9%，預期7.1%，前值14.9%。中國12月進口以人民幣計按年負0.2%，預期0.1%，前值負0.8%。

中國12月出口以美元計按年 18.1%，預期15%，前值21.1%。中國12月進口以美元計按年 6.5%，預期5.7%，前值4.5%。

中國12月貿易順差為5,168億元人民幣，預估順差4,578億元人民幣。

去年，中國前五大貿易伙伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和韓國，對上述貿易伙伴進出口分別為4.74、4.5、4.06、2.2和1.97萬億元人民幣，分別增長7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文指出，中國外貿進出口從去年6月份起連續7個月實現正增長，全年進出口、出口總值雙雙創歷史新高，國際市場份額也創歷史最好紀錄，成為全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體，貨物貿易第一大國地位進一步鞏固。根據WTO和各國已公布的數據，2020年前10個月，中國進出口、出口、進口國際市場份額分別達12.8%、14.2%、11.5%，均創歷史新高。