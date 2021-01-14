UNIQLO母企｜迅銷首季賺703億日圓　日本UNIQLO收益按年增近9%

撰文：張偉倫
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服裝品牌UNIQLO及GU母公司迅銷（6288），公布截至去年11月底的首財季業績。母公司擁有人應佔溢利為703億日圓，按年跌0.7%。
迅銷又指出，期內綜合收益為6,197億日圓，按年跌0.6%，綜合經營溢利為1,130億日圓，按年增加23.3%。公司指出，收益下降輕微下降，與2019至2020年財政年度首財季未受到新冠肺炎影響，所以基數較高。
日本UNIQLO收益年增8.9%
公司又指出，日本UNIQLO期內收益為2,538億日圓，按年增長8.9%，經營溢利為600億日圓，按年增長55.8%。
海外UNIQLO期內收益為2,606億日圓，按年跌7.2%，經營溢利為414億日圓，按年增加9.5%。公司指出，溢利表現出色與內地及台灣市場為首的大中華區錄得溢利大幅增長，以及南韓業績轉虧為盈。
公司又指出，期內GU收益為765億日圓，按年增長4.9%；經營溢利為136億日圓，按年增加9.9%。
料全年派息480日圓
公司表示，對截至今年8月底止的財政年度業績預測不變，預料期內收益為2.2萬億日圓，按年增長9.5%，綜合經營溢利為2,450億日圓，按年增長64%，母公司所有人應佔溢利為1,650億圓，增長82.6%。預料全年派息480日圓，中期及末期息均為240日圓。