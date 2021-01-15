教大推理財教育平台獲兩個獎項　助學生培養正確理財觀

香港教育大學早前創立了「講求事實數據的新一代」網上平台，以教導學生理財技巧。有關平台近日獲投資者及理財教育委員會頒發「理財教育獎2021」及「理財教育獎2021—質量」大獎，以表揚教大在推動理財教育的成效。

金融學者的教大校長張仁良表示，理財知識與日常生活息息相關，由強積金投資組合、信用卡利息計算、以至樓宇按揭及還款均涉及理財知識。所以理財教育應從小做起。

該平台在美國已沿用多年，旨在教導消費者辨識各種市場營銷技巧，從而作出正確的理財決定。其推出的課程共分為多個單元，分別為理財導論、信用卡使用及陷阱、財務預算及儲蓄，以及退休計劃。利用學習短片、教案和討論練習，使用者可按自己的進度彈性完成各個單元。此外，課程單元亦設有自動前後測試，教師可從電腦系統掌握每個學生的學習進度。

「講求事實數據的新一代」網上平台獲投資者及理財教育委員會頒發「理財教育獎2021」及「理財教育獎2021—質量」大獎。（教大圖片）

在製作平台期間，教大邀請了8間中學，逾800名學生參與，結果發現，逾一成半人完成全部五個單元，他們的前後測驗整體平均分由46分上升到61分，有32%的進步增幅，證明平台對提升學生理財概念的顯著成效。

負責推動有關項目的教大社會科學系教授姚偉梅表示，隨著消費和物質主義抬頭，年輕人很容易受到市面上形形式式的營銷手法影響，不自覺地過度消費，甚至形成不良的理財習慣。期望透過這個平台，教導學生掌握事實數據，作負責任的理財決定。