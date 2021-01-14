台積電去年第四季度淨賺1428億新台幣　按年漲逾2成

台積電今日（14日）發佈了去年第四季度財報，財報顯示，截至去年12月底，總營收為3,615.3億元（新台幣‧下同），按年增長14%。淨利潤為1,427.7億元，按年漲23%，按月增長4%。每股攤薄收益5.51元。

按美元計算，台積電去年第四季度營收126.8億美元，按年漲22%，按月增長4.4% 。第四季度，台積電毛利潤率54%，運營利潤率為43.5%，淨利潤率為39.5%。

第四季度，台積電5納米出貨量佔晶圓總營收的20%，7納米和16納米出貨量分別佔晶圓總營收的29%和13%。整體而言，先進技術（16納米和更先進技術）佔晶圓總營收的62%。

分析師認為，台積電2020年營收再創新高，主要受7納米工藝晶片的需求增長所推動，這些晶片用於高性能計算設備和5G應用等新興技術。此外，最新的5納米制程晶片出貨量的增長，也推動了台積電的營收增長。台積電5納米制程晶片於去年第二季量產。

事實上，財報結果也顯示，台積電5納米晶片出貨量佔第四季度晶圓總營收的20%，7納米晶片佔到了29%。

分析師還預計，2021年第一季度台積電將繼續受益於強勁的全球需求。雖然每年的1月至3月為相對的淡季，但台積電今年幾乎不會受到影響。此外，隨着5納米晶片出貨量的持續增長，預計台積電2021年銷售額將再次創下歷史新高。台積電預計第一季度銷售額127億美元至130億美元。預計2021年資本支出250億美元至280億美元。

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