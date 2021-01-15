Bill Gates成美國最大農田主　坐擁24.2萬英畝

微軟聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）獲得了一個新頭銜：美國最大農田主。原來這位全球第四大富豪已悄悄地在美國各地購買了24.2萬英畝﹙1英畝約等於4,047平方米，約有0.57個國際標準足球場大﹚的耕地，這足以使他成為美國最大的私人農田所有者。

農田投資組合橫跨18個州

綜合媒體報道，多年來一直有報道稱蓋茨在佛羅裡達州和華盛頓州等地購買農地。而美國地產月刊《Land Report》的最新報吿，這位身價近1,210億美元的富豪已建立了橫跨美國18個州的大規模農田投資組合。

比爾·蓋茨擁有農田最多的州是路易斯安那州，達69,071英畝，其次是阿肯薩斯州，達47,927英畝，第三是內布拉斯加州，為20,588英畝。此外，他還擁有亞利桑那州費尼克斯市西部25,750英畝過渡性土地的股份，那裏正在被開發為一個新的郊區。

根據《Land Report》的研究，這些土地由蓋茨的私人投資公司Cascade Investments直接或通過協力廠商實體持有。Cascade的其他投資包括食品安全公司Ecolab、二手車零售商Vroom和加拿大國家鐵路公司。

早涉足農業

雖然一位科技億萬富翁同時也是美國最大的農田所有者，這可能讓人感到驚訝，但這並不是蓋茨第一次涉足農業。

2008年，比爾和梅林達·蓋茨基金會就宣佈提供3.06億美元贈款，在撒哈拉以南非洲和南亞的小農中促進高產、可持續的農業。該基金會還進一步投資開發和推廣抗氣候變化的「超級作物」和高產奶牛。2020年，該組織宣佈成立Gates Ag One，這是一家致力於推動這些努力的非營利機構。

目前還不完全清楚蓋茨的農田是如何使用的，也不清楚是否有土地被預留用於保護。然而，有跡象表明，這些土地可能被以符合蓋茨基金會價值觀的方式使用。

非最大地主

蓋茨並不是《Land Report》的名單上唯一擁有私人農田的億萬富翁。 Wonderful Company聯合創始人斯圖爾特和琳達·雷斯尼克（淨資產71億美元）以19萬英畝的土地排名第三。他們的農田為他們的品牌生產商品，包括POM Wonderful， Wonderful Pistachios和Wonderful Halos mandarins。

雖然蓋茨可能是美國最大的耕地所有者，但他絕不是最大的個人土地所有者。在《Land Report》的美國100大地主的名單中，位居榜首的是自由傳媒集團（ Liberty Media）主席約翰·馬龍，他擁有220萬英畝的牧場和林地。CNN創始人泰德·特納排名第三，擁有橫跨8個州的200萬英畝牧場。就連亞馬遜CEO傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）也在大規模投資土地，他擁有42萬英畝土地，主要在西德克薩斯州，排在第25位。