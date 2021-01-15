金發局任命及再度任命小組成員　任期兩年

金發局今日﹙15日﹚公布任命及再度任命轄下各個小組的成員，任期為兩年，由今年1月17日起直至2023年1月16日。

金發局公布委任轄下6個工作小組的新成員及現任作員，該6個小組分別為政策研究小組、內地機遇小組、拓新業務小組、市場推廣小組、人力資源小組以及機構管治小組，他們將就金發局的工作提出意見。金發局已按其公司章程就小組成員任命諮詢政府。

金發局主席李律仁資深大律師表示，熱切歡迎新一屆獲委任的小組成員。是次任命將進一步加強金發局各小組的廣泛代表性。他們在金融界別的強大聯繫、深厚的專業知識及豐富的閲歷，將有助我們就金融服務業向政府作出的政策建議以及推廣香港作為國際金融樞紐等工作，提供寶貴意見和新嶄的角度。隨著金發局小組成員更多元化，期待與各位緊密合作。

同時，十六名小組成員以及兩名董事會成員，分別為狄勤思及倪以理，即將離任。

展望未來，金發局將會繼續加強在政策研究、市場推廣和人才培育三項職能，連繫金融服務業各個領域的持份者，及致力宣傳香港金融業所具備增長潛力， 例如關於家族辦公室、「環境、社會及管治」（ESG）和綠色金融、金融科技以及推動香港作為連接中國和全球的投資通道等範疇的信息。