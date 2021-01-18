快圖美專訪｜初擔大旗也有挫敗　孫道熙︰爸爸教識我呢樣野解困

快圖美董事總經理孫道熙，自小在攝影世家成長，他的爸爸是中港照相器材集團（1123）主席孫大倫，哥哥孫道弘則是集團副主席兼行政總裁。在童年時期，爸爸已開始培養兩位兒子接班：大仔主力教影相，細仔主力教曬相，讓兩位兒子各有所長。

對於孫道熙來說，照片承載著人們的美好回憶，沖曬行業則是回憶構成的行業。因此，他在安永會計師事務所工作4年後，便開始接手家族生意，最初是負責管理家族的私人投資，其後他自告奮勇地向家人提出幫忙打理快圖美品牌。作為「空降太子爺」，初嘗「擔大旗」，他也有挫敗的時候，更有問過爸爸是不是需要裁走某些員工。

「快刀斬亂麻」看似容易，但作為舵手，要背負的始終更多。「以前做會計師係打工，只需要聽老闆指令，但係接手家族生意後，有時做一啲商業決定出來嘅結果唔太好，當你好多次做唔好，都會有少少唔開心。」最終爸爸對他說了做人要飲水思源的道理，這令他反思了許多，最終還原基本步，他其後花了2年時間跟快圖美54間分店的每一位店長溝通，親身了解每間分店的經營狀況和推出改善措拖，例如為青衣城和中環太子大廈的分店增設更多法國及意大利的相架款式；把更多權力下放，讓店長自行決定入貨數量及店舖貨品的擺設方式，最終贏得員工的支持。

孫道熙說自己現時與每個店長保持良好關係，他亦會不時巡舖，了解客人及員工的需要。（李澤彤攝）

未打算培養女兒接班

目前孫道熙暫未有打算仿效爸爸的做法，培養女兒接班，「下一代會不會接手家族生意就要視乎佢嘅興趣。」不過，自女兒出世後，他每個月都會帶女兒到快圖美拍證件相，希望紀錄下女兒成長過程，讓女兒將來結婚時可以一次過「曬冷」，「我結婚嘅時候，我太太係冇相，因為佢搬屋果陣整唔見左啲相，希望依家幫個女影定，第時呀女大個見到都會覺得開心。」

作為快圖美的揸弗人，想必孫道熙的攝影技術也是不俗，但他卻自謙地說雖然他很喜歡拍照，但是拍得不好，「最差就係影太太，成日都俾佢投訴影得佢唔靚，真係要不斷提升自己嘅技術。」而他當年與老婆林珊亭（Sandee）拍拖時，反而是老婆用照片打動到他。「我冇用影相黎追我太太，最記得係我第一次到佢屋企參觀，睇到牆上面放左好多我哋即影即有嘅合照，花左好多心思整理，令到我好感動。」