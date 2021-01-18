內地樓市再洗牌　一及二線城市樓價續上揚　26城市價格低於一年前

新冠肺炎疫情自爆發以來，至今已有一年多時間。疫情之後，中國樓市發展也經歷深刻的變化。

據內媒《第一財經》今日（18日）報道，在中國70個大中城市中，深圳、寧波等長三角、珠三角的城市樓價上漲明顯，同時也有26個城市跌回疫情之前，尤其是黃河流域、華北、黑龍江的城市樓價下跌較為集中。

從樓市停擺到谷底反彈

自去年初疫情爆發後，防禦疫情是首要之事，樓市也短暫進入到停擺狀態，中國各地房管局、房協緊急下發通知，停止開放商品房售樓部。往年較火的返鄉置業不復存在，這對中小城市樓市的影響較大。

進入到2020年2月中下旬後，疫情之下，包括江西撫州、江蘇南通、廣西欽州等城市紛紛出台政策，為房地產市場平穩發展提供保障。據不完全統計，疫情發生後，到2月底，中國有超過50個城市發佈了不同程度的房地產穩定政策，其中主要以扶持企業發展、減少企業資金壓力、延緩公積金月供為主。

（中新社）

在這個階段，一﹑二線城市主要是扶持紓困房地產企業、針對企業資金鍊等出台舉措，而在三﹑四線城市，則是直接刺激需求端，包括信貸政策、降低首期等舉措。

到3月中下旬後，隨着經濟社會秩序進一步恢復，因疫情積壓的住房需求逐漸得到釋放。4月平均銷售面積已經超過了上一年同期的80%至90%，其中長三角區域的上海、南京、杭州、合肥表現搶眼，粵港澳大灣區的部分城市和地區也開始出現明顯升温迹象。

進入下半年，在部分城市樓市熱度高、房價上漲明顯、出現了炒作氛圍的情況下，為了保持樓市平穩健康發展，在7、8月，包括杭州、無錫、東莞、寧波、深圳、南京等多個城市紛紛出台約束性調控政策。9月，常州、成都、瀋陽等熱點城市也出台了樓市收緊政策。

深圳樓價升幅第一 寧波第二

從不同區域來看，疫情之後，樓市的一大特徵是區域之間的分化十分明顯。

國家統計局近日公布的2020年12月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示，一年來，70個大中城市中，有43個城市二手房上漲，1個持平，26個城市出現下跌。上漲前十名的城市分別是深圳、寧波、徐州、銀川、唐山、成都、西寧、瀋陽、廣州、無錫。

國家統計局近日公布的2020年12月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示，深圳漲幅最高，一年來漲幅高達14.1%，在各大城市中遙遙領先。（資料圖片）

其中，深圳漲幅最高，一年來漲幅高達14.1%，在各大城市中遙遙領先。根據中國城市房價平台數據，2020年12月，深圳二手房平均單價已經達到了每平方米87,957元人民幣，大幅領先於京滬，是北京的1.36倍，是上海的1.5倍，是廣州的2.2倍。

深圳之後，寧波、徐州、銀川按年漲幅都達到了8.5%，並列第二位。唐山和成都漲幅都超過8%。總體來看，相比黃河流域、華北、黑龍江等地，長三角、珠三角的樓市熱度更高。

標準排名城市研究院院長謝良兵表示，區域樓市的分化主要原因在於近年來區域經濟的分化。其中，南方城市近年大力發展新興產業，產業結構不斷優化，人口流入較多，即便是遇到疫情，受影響後也能較快反彈。

58安居客房產研究院分院院長張波分析，樓市維持南熱北冷的態勢，南部特別是長三角、大灣區熱度的提升，帶動了城市群內房價上漲的壓力；而北部城市開始出現了房價探底的態勢。

有26個城市二手房價格低於一年前，既有牡丹江、南充這樣的三四線城市，也有天津、鄭州、濟南、貴陽、青島這樣的直轄市、省會城市和計劃單列市。圖中是黑龍江省牡丹。（Reuters）

26個城市跌回一年前 牡丹江跌去一成

相比之下，有26個城市二手房價格低於一年前，既有牡丹江、南充這樣的三﹑四線城市，也有天津、鄭州、濟南、貴陽、青島這樣的直轄市、省會城市和計劃單列市。這些城市中，來自黃河流域、華北、東北的城市較多。尤其是，北方地區的不少城市由於產業以重化工業為主，新興產業發展不足，加上供應量較大，市場相對低迷。

這其中，牡丹江、南充、天津、鄭州、貴陽、北海、瀘州、太原、哈爾濱、濟南跌幅位居前十位。

其中，牡丹江跌幅最大，相比一年前，已經跌去了10%。相比五年前，下跌了1.6%。也是70個城市中，唯一一個房價跌回五年前的城市。

張波分析，鄭州、濟南、青島等城市由於前期土地出讓量大，導致市場明顯處於供過於求的局面，在此情況下房價出現下行趨勢。張波預計，2021年南熱北冷的走勢會有所緩解，樓市熱度會逐漸恢復理性。北方部分城市，比如天津、山東青島及濟南，甚至東北部分二線城市，在2021年第一季度有可能迎來市場復甦。

資料圖片（區嘉俊攝）

實際上，即使在某個局部區域，區域內不同城市也明顯分化。以第一經濟大省廣東為例，珠三角的深圳、廣州、東莞、惠州等地上漲明顯，而處於粵東西北的湛江和韶關則低於一年前。在西部第一經濟大省四川，省會成都漲幅位居第六，但省內的南充和瀘州位居跌幅榜前十。

閆金強分析，目前樓市消費者主體正從剛需轉為改善性需求，消費者的居住觀念正從「居者有其屋」向「居者優其屋」轉化。體現在城市間，住房需求正從三﹑四線城市向教育、醫療、交通等配套條件更完善的一﹑二線城市集中。

閆金強說，2019年末，中國常住人口城鎮化率首次超過60%，但仍低於發達國家80%的平均水平，伴隨着城鎮化的持續推進，核心城市的住房需求依舊較大。同時，資金的資產配置需求也會促使資金向市場預期較好、供需相對緊張的城市流入。