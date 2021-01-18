恒指升150點創一年新高　小米回升逾3%　騰訊續刷新高｜持續更新

美股上星期偏軟，道指累跌0.9%，標指及納指均跌約1.5%。港股ADR上周五收報28369點，跌204點。本周焦點落在美國候任總統拜登星期三將宣誓就職，市場關注其新政策，以及早前宣布的1.9萬億美元紓困方案能否獲國會通過。

【11:52】醫渡科技回吐1.5%

恒指今早低開119點，報28454，曾跌183點，報28390，現時升150點，新報28723點。再創去年1月20日以來高位。國企指數最新升76點，報11396。恒生科技指數升穿9000點，最新升240點，報9016點。目前大市成交金額963億元。

科技股領漲，騰訊（0700）上周五破頂後今早低開1%後向上，最飆3.5%，高見667.5元，續刷新高；美團 （3690）也曾急升6.3%，高見327元，現升5.4%，報324.2元；遭美制裁上周五收市仍插一成的小米（1810），最新報30.25元，升3.24%。

制裁股中移動（0941）曾急升逾半成，高見49.95元，最新升5.6%，報49.75元。中國電信（0728）也曾急升近6%，高見2.48元，最新2.47元，仍升5.6%。中芯國際（0981）也刷30天新高，高見29.2元，最新升4.7%，報28.95元。

上周表現佳的友邦（1299）早段曾見105.9元新高，最新升0.3%，報104.7元；平保（2318）挫2.7%，報100.3元。

廣汽（2238）上周受到利好消息影響股貨曾升近2成，現報8.99元，吐4.2%。

醫渡科技（2158）半新股回落，最新報64.45元，跌1.2%。

【09:50】騰訊反攻2%破頂

騰訊（0700）反升逾2%，直撲660元，再創歷史新高，成交額約50億元。

海爾智家（6690）及京東健康（6618）獲納入港股通，分別升近4%及1.7%。

【09:20】恒生指數低開119點

恒生指數低開119點，開報28454點。國指低開53點，報11266點。騰訊（0700）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）均跌1%，美團（3690）平開，京東（9618）跌2.4%。

金融股有升有跌，港交所（0388）跌1.2%、友邦（1299）升1.3%、滙豐（0005）跌1.5%、平保（2318）跌1.1%。